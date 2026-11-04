Universitarios realizarán la Marcha de las Velas por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Personal docente y no docente, nucleado en diversas federaciones y gremios universitarios, llevará adelante la Marcha de las Velas en «defensa de la educación pública» y volverá a reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento.

Bajo el lema “No permitamos que se apague la Universidad”, este miércoles desde las 17 hs., la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto a gremios de la UBA y a centros de estudiantes, se concentrarán en Plaza Houssay y marcharán hacia Tribunales, donde se llevará adelante una clase pública de Derecho Constitucional.

«La Marcha de las Velas es una movilización en defensa de la educación pública, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. No podemos permitir que se apague nuestra universidad», indicaron desde la organización.

La Ley de Financiamiento según el Gobierno Nacional

La gestión del presidente Javier Milei mantiene una postura de incumplimiento respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, con el argumento de la falta de previsión presupuestaria y del impacto fiscal que supuestamente sería negativo.

Luego de ser aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras que anularon el veto presidencial inicial, el Ejecutivo promulgó la ley a través del Decreto 759/2025, pero supeditó su aplicación a que el Parlamento determinara cuáles eran las fuentes de financiamiento y se asignaran las partidas en el Presupuesto.

Sin embargo, la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo que frena la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato para la actualización salarial de docentes y nodocentes, además del refuerzo de becas estudiantiles.

A pesar de los fallos en contra por parte del Fuero Contencioso Administrativo, el Gobierno Nacional presentó recursos de apelación para no aplicar la norma.