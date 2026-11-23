

A la hora de definir qué estudiar, el escenario universitario argentino refleja una tensión cada vez más clara: por un lado, se mantiene una fuerte inclinación hacia carreras clásicas; por otro, las organizaciones demandan profesionales con competencias transversales, dominio de herramientas digitales y especialización en áreas estratégicas.

Al respecto, la Mg. Julieta Gómez Zeliz, Secretaría Académica Sede Buenos Aires de UFLO Universidad, destaca cómo conviven estas motivaciones en la elección actual: «Hoy conviven en nuestras universidades personas con edades, trayectorias y expectativas muy diferentes, y eso también se refleja en las motivaciones para elegir una carrera. Algunos estudiantes priorizan sus intereses personales o una vocación, mientras otros realizan elecciones más estratégicas considerando las oportunidades laborales, la estabilidad económica y el crecimiento profesional».

Asimismo, subraya que el rol institucional es articular ambos mundos sin perder el sentido formativo integral: «Vocación y estrategia no son necesariamente opuestas: muchas veces conviven en una misma decisión. El desafío de las universidades es reconocer esa diversidad y ofrecer propuestas que articulen los intereses de las personas con las transformaciones del mundo del trabajo».

De acuerdo con datos del Index del mercado laboral de Bumeran, puestos vinculados a Administración y Contabilidad se sostienen de manera constante entre las áreas con mayor volumen de avisos y postulaciones en el país, debido a su carácter transversal a industrias como servicios, comercio, salud, educación o tecnología.

En paralelo, el análisis anual de Randstad sobre las disciplinas con mayor proyección laboral señala que el diferencial hoy pasa por la combinación de saberes: además de las áreas tecnológicas, ganan protagonismo carreras ligadas a la transición energética, las ciencias ambientales, los negocios digitalizados, la logística y las especialidades sanitarias.

Las disciplinas que ganan protagonismo

Al cruzar los relevamientos de empleabilidad con las necesidades concretas del sector productivo, se destacan cuatro grandes ejes de desarrollo profesional:

● Gestión ambiental, seguridad e higiene: El estudio de Randstad ubica a las ciencias ambientales y a las energías renovables entre las áreas de mayor crecimiento, impulsadas por proyectos de eficiencia energética, sostenibilidad y mitigación del impacto ambiental en la industria.

● Administración, contabilidad y negocios digitalizados: Mientras Bumeran confirma el peso estructural de los perfiles administrativos y contables en las búsquedas laborales, Randstad advierte que la digitalización financiera y la analítica de datos transformaron el perfil requerido por las empresas.

● Salud con base tecnológica y atención integral: La demanda sostenida del sistema sanitario consolida tanto carreras de atención directa como enfermería y kinesiología como especialidades técnicas vinculadas al diagnóstico y el acompañamiento terapéutico.

● Comunicación y diseño digital: La transformación digital sostiene la búsqueda de profesionales capaces de diseñar estrategias en entornos online integrando creatividad y analítica de datos.

Trayectos flexibles y sedes en expansión

El cambio en los requerimientos del mercado coincide con una diversificación en el perfil del estudiante universitario: cada vez son más quienes inician una carrera mientras trabajan, retoman estudios inconclusos o buscan una especialización para crecer laboralmente.

Frente a esa realidad, UFLO Universidad, para el ciclo lectivo 2027, organiza su oferta académica en cuatro facultades Ciencias Aplicadas, Ciencias de la Salud, Ciencias del Comportamiento y Ciencias Sociales combinando carreras de grado, tecnicaturas, profesorados, ciclos de licenciatura y más de 15 posgrados certificados por CONEAU.

Para acompañar distintos recorridos vitales y laborales, la institución integra cursadas presenciales, híbridas y a distancia. En CABA, San Miguel y la Patagonia, además suma un nuevo proyecto de expansión en Canning, donde avanza la construcción del primer campus universitario de la localidad (con inauguración prevista para 2028) y ya ofrece una propuesta inicial en modalidad híbrida.

Títulos intermedios y articulación de estudios

Además, la articulación de títulos intermedios como el de Analista Universitario Administrativo Contable o tecnicaturas permite que los estudiantes validen conocimientos e ingresen formalmente al mercado laboral antes de completar la licenciatura, junto con un esquema de asesoramiento en equivalencias para quienes retoman estudios previos.

De esta manera, la propuesta de UFLO busca funcionar como un puente concreto entre la vocación de cada estudiante y los desafíos del mercado laboral del futuro.