Miles de personas recorrieron la Expo Turismo Comodoro



Con una importante convocatoria de público y profesionales del sector, finalizó la 12° edición de la Expo Turismo – Comodoro Alma Patagónica. Durante tres jornadas, el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia se convirtió en un espacio de promoción, intercambio y generación de oportunidades para destinos, prestadores y emprendedores de la Patagonia.

El evento, organizado por la Municipalidad de la ciudad chubutense a través de Comodoro Turismo, reunió más de 120 stands y ofreció una programación de 30 charlas, espectáculos, propuestas gastronómicas, actividades recreativas y experiencias destinadas a acercar al público la diversidad de atractivos turísticos de la región.

Uno de los principales ejes de esta edición fue la Ronda de Negocios, desarrollada durante la primera jornada y orientada a fortalecer la comercialización de productos y servicios turísticos. En ese marco, se concretaron más de 600 reuniones entre 40 expositores —más de 20 de ellos fueron emprendedores y prestadores locales— y 16 agencias mayoristas y tour operadores de Buenos Aires, Brasil y Chile, generando nuevas instancias de vinculación comercial para el desarrollo del turismo regional.

Eduardo Carrasco, gerente ejecutivo del Ente, destacó que «el evento significó un gran despliegue de todo el equipo técnico y humano que, una vez más, permitió que el Predio Ferial se convirtiera auténticamente en un ‘Mar de Oportunidades‘». Ese fue el lema que utilizaron desde el organismo para abordar esta edición y fomentar el impulso del turismo como motor de desarrollo: «Por ello la importancia de la primera jornada con la Ronda de Negocios, que significó un espacio de alto impacto profesional para seguir fortaleciendo a la región y a Comodoro Rivadavia como puerta de entrada a la Patagonia Central».

La propuesta también convocó a miles de visitantes que recorrieron los espacios de destinos, prestadores turísticos y emprendedores, además del paseo de compras y el sector gastronómico. Entre las experiencias destacadas estuvo el domo 360°, que presentó «Comodoro Infinito», una producción inmersiva en animación 3D sobre el territorio y la biodiversidad marina de la ciudad.

La agenda incluyó además el Aula Cocina, actividades culturales y artísticas, un espacio infantil, muestras fotográficas y sorteos de experiencias turísticas, consolidando una propuesta que combinó promoción, entretenimiento y participación de la comunidad.

Integración y desarrollo turístico regional

En materia de articulación institucional, la Expo fue escenario de distintas iniciativas de cooperación y promoción conjunta, entre ellas gestiones vinculadas al Corredor Ruta Azul y Patagonia Rewilding, y la firma de convenios con localidades como Río Mayo, Coyhaique y Río Gallegos, además de la Región de Aysén.

También se presentó la Guía Binacional, una herramienta en formato impreso y digital destinada a quienes recorren la Patagonia por vía terrestre, que busca facilitar la circulación de información turística y promover los atractivos de ambos lados de la cordillera.

Por otra parte, se firmó un convenio con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para impulsar, a partir de 2027, una Diplomatura en Inglés Turístico, una iniciativa orientada a fortalecer la formación de recursos humanos y mejorar la calidad de los servicios del sector.

Con esta nueva edición, la Expo Turismo – Comodoro Alma Patagónica reafirmó su papel como espacio estratégico para la promoción de destinos, la generación de negocios y la integración regional, contribuyendo a posicionar a Comodoro Rivadavia como puerta de entrada a la Patagonia Central y a consolidar el turismo como motor de desarrollo económico para toda la región.