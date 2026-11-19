

En un contexto económico y social complejo, el intendente Gustavo Sastre apuesta a la planificación estratégica, el crecimiento urbano y el fortalecimiento de la matriz productiva como pilares fundamentales para el futuro de Puerto Madryn.

En tiempos de incertidumbre económica a nivel nacional, donde la caída de la actividad y las dificultades para generar empleo representan una de las principales preocupaciones de la sociedad, Gustavo Sastre busca consolidar un modelo de ciudad basado en el desarrollo, la producción y la inclusión.

La aprobación definitiva de la ordenanza que crea la Unidad Ejecutora para el Desarrollo Urbano Sur representa una decisión política que trasciende el ordenamiento territorial y pone de manifiesto la voluntad de construir una ciudad con una mirada de largo plazo.

La iniciativa, que busca facilitar el acceso a la tierra a miles de familias madrynenses, también representa una oportunidad para dinamizar la economía local, movilizar inversiones y generar nuevos puestos de trabajo.

La producción y el empleo como prioridad

El desafío no pasa únicamente por administrar los recursos municipales, sino por generar las condiciones necesarias para que el sector privado invierta, las empresas crezcan y los trabajadores encuentren nuevas oportunidades.

Puerto Madryn cuenta con un enorme potencial industrial, pesquero, portuario, turístico y energético. Fortalecer estos sectores y promover la diversificación de su matriz productiva resulta fundamental para garantizar un

crecimiento sostenido.

En este contexto, la gestión municipal busca posicionarse como un articulador entre el Estado, los empresarios, los trabajadores y las distintas instituciones de la comunidad.

Una construcción política con mirada de futuro

Desde lo político, Sastre busca consolidar un perfil de gestión que priorice las soluciones concretas por encima

de las disputas partidarias. La planificación, la obra pública, la producción y la generación de empleo aparecen

como herramientas para construir consensos en momentos de fuerte incertidumbre.

El desafío es lograr un Madryn para todos, donde el crecimiento no sea patrimonio de unos pocos, sino que se

traduzca en mejores condiciones de vida para cada vecino.

La construcción de una ciudad más justa, moderna y productiva requiere responsabilidad política, capacidad de

gestión y, fundamentalmente, una visión compartida entre todos los sectores de la sociedad.

En un escenario nacional marcado por las dificultades económicas, Sastre apuesta a fortalecer el desarrollo local

y proyectar una ciudad que no se resigne frente a la crisis, sino que sea protagonista de su propio futuro.

Porque gobernar también significa generar esperanza, defender el trabajo y construir oportunidades para las

próximas generaciones.