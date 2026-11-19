El diputado nacional Juan Pablo Luque, comenzó a delinear su posicionamiento de cara a las elecciones de 2027. El dirigente manifestó su disposición a competir por la Gobernación de Chubut, siempre que su candidatura surja de un entendimiento entre los distintos sectores del peronismo.

Al descartar un eventual regreso a la intendencia comodorense, Luque dejó en claro que sus aspiraciones se concentran en el escenario provincial. Su planteo abre una etapa de diálogo político en la que la unidad del justicialismo aparece como un objetivo central.

La unidad como punto de partida

El desafío de esta construcción será superar las diferencias internas y consolidar un proyecto que convoque a dirigentes, intendentes, trabajadores y sectores productivos de las distintas regiones de Chubut. La búsqueda de consensos puede convertirse en una oportunidad para renovar la agenda del peronismo provincial y construir una alternativa de gobierno.

Un Chubut próspero, con inversión y empleo

Más allá de las definiciones electorales, el horizonte de una propuesta provincial debería estar puesto en el crecimiento económico, la defensa del trabajo existente y la creación de nuevos puestos de empleo para los chubutenses.

La articulación entre el Estado y el sector privado, el fortalecimiento de las pymes, la diversificación de la matriz productiva y la promoción de inversiones constituyen posibles ejes de una agenda orientada al desarrollo de toda la provincia.

De cara a 2027, la discusión política tiene por delante una tarea que trasciende las candidaturas: construir un proyecto común para un Chubut con mayores oportunidades, producción y trabajo genuino.