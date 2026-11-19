

Chubut se ubicó entre las provincias menos transparentes en materia fiscal en el ranking de todos los distritos del país. Las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Neuquén y Santa Fe, alcanzaron la máxima puntuación en relación a la transparencia en información fiscal.

Así lo estableció el Nodo de Información Provincial que creó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) para ofrecer a la población una herramienta para conocer el manejo de las cuentas públicas.

“Con el Nodo buscamos promover la eficacia, eficiencia y transparencia de los Estados ante una reconfiguración de su rol”, destacó Guido Rangugni, presidente de la asociación.

El primer eje presentó un ranking de transparencia de información fiscal elaborado a partir del relevamiento realizado en las páginas web oficiales de las jurisdicciones provinciales y de la CABA.

De acuerdo con la información relevada al 30 de septiembre de 2026, el Grupo I, calificado como de cumplimiento estricto, quedó integrado por Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Neuquén y Santa Fe, todas con 100 puntos por haber presentado toda la información requerida por la ley dentro de los plazos establecidos.

El Grupo II, de cumplimiento alto, reunió a jurisdicciones con puntajes de entre 90 y 80 puntos: CABA, Jujuy, Salta, San Juan, Tierra del Fuego, Chaco, Tucumán y Mendoza. Todas, excepto Mendoza, publicaron la información requerida en el plazo establecido, salvo la correspondiente a la Planta de Personal.

El Grupo III, con cumplimiento intermedio y puntajes que oscilaron entre 75 y 65 puntos, comprendió a Buenos Aires, Catamarca y Misiones, que brindaron información completa del Presupuesto 2026, pero con cumplimiento parcial respecto de los restantes requisitos.

El Grupo IV, de bajo cumplimiento, estuvo constituido por Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Río Negro y Santiago del Estero, con puntajes de entre 60 y 15 puntos. De este grupo, todas excepto La Rioja cumplieron con la publicación del Presupuesto 2026.