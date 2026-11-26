

A las 12.16 la Cámara baja aventó sus fantasmas al reunir el quórum necesario para avanzar con una sesión que se espera sea muy extensa. En la previa se daba por descontado que no sucedería lo mismo que el miércoles de la semana pasada, pero algunos referentes legislativos que el 18 de noviembre contribuyeron para hacer caer la sesión habían dejado trascender que la situación seguía tensa, razón por la cual cobró especial interés verificar cómo sería la obtención del quórum.

Vale recordar que originalmente la sesión había sido pautada para el miércoles 25, siempre se habló de esa fecha como alternativa del miércoles 18; por eso sorprendió cuando se corrió la convocatoria un día, con la intención probable de darle un día más a las negociaciones para asegurar los apoyos, ya no solo para la votación en general -que a priori el oficialismo tendría asegurada-, sino fundamentalmente para el debate en particular.

Según lo acordado en Labor Parlamentaria, se calcula un tiempo total de sesión de 12 horas 16 minutos, a los que habrá que sumar los tiempos de cuestiones de privilegio, apartamientos, homenajes u otras cuestiones en particular.

A diferencia de la semana pasada, este jueves la sesión reunió quórum y el sector de Provincias Unidas que no se había sentado, esta vez sí lo hizo. Por ese bloque hubo 11 presentes: los cordobeses Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo; los santafesinos Gisela Scaglia, José Núñez y Pablo Farías; los jujeños María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti; y el rionegrino Sergio Cappozzi.

También ayudaron al oficialismo ocho integrantes del Pro (el jefe del bloque, Cristian Ritondo, llegó a sentarse cuando ya se había reunido el quórum); los seis miembros del bloque UCR; los tres tucumanos de Independencia; los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo; dos del MID; la bonaerense Karina Banfi y dos de los nueve integrantes de Argentina Federal (el salteño Pablo Outes y el puntano Claudio Álvarez).

Fuente: Parlamentario