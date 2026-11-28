La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a compartir el Concierto de Fin de Año de los Coros Municipales, una presentación que reunirá a sus tres agrupaciones en una noche de música, encuentro y solidaridad.

El espectáculo tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 21:30 horas en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Belgrano 292. Participarán el Coro Infantil, dirigido por la Lic. Emilia Robles; el Coro de Jóvenes, bajo la dirección de la Lic. Fabiana Solana y el Coro Estable, a cargo del Prof. Diego Lacunza.

La propuesta será una oportunidad para conocer y compartir el trabajo que cada agrupación desarrolla a lo largo del año, además de celebrar el recorrido colectivo de sus integrantes a través de la música.

La entrada será libre y gratuita, aunque se solicita a quienes asistan colaborar con elementos de higiene personal que serán destinados a Hogares de Cristo.