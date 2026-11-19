

La universidad pública no solamente forma profesionales, desarrolla investigaciones y trabaja por la excelencia académica. También tiene una función social fundamental: poner el conocimiento que se genera en sus aulas y laboratorios al servicio de las necesidades de la comunidad. En la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – FRCh), esa tarea forma parte del trabajo cotidiano de sus equipos. Y esta vez tomó la forma de una pequeña silla de ruedas, fabricada especialmente para Olivia, una niña de 4 años y 7 meses que asiste al jardín de infantes.

La historia comenzó cuando un enfermero, que conocía el trabajo de vinculación de la Facultad con el ámbito de la salud, se acercó para transmitir una necesidad planteada por la familia de Olivia. La propuesta inicial consistía en desarrollar un asiento postural mediante impresión 3D. Sin embargo, luego de evaluar las posibilidades técnicas, se decidió avanzar con la fabricación de una silla de ruedas adaptada, mientras que el asiento postural fue realizado por su kinesióloga mediante una técnica tradicional de moldeado en yeso.

El desafío fue asumido por el Nodo 3D, un espacio de la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica de la UTN Chubut, dedicado al desarrollo de soluciones mediante tecnologías de fabricación digital. El equipo tomó como punto de partida un diseño abierto del proyecto internacional MakeGood y lo adaptó a las características de sus impresoras, los materiales disponibles y las necesidades del proyecto.

El responsable del Nodo 3D, Damián Blanco, explicó que el desarrollo implicó numerosas horas de impresión, ajustes y resolución de dificultades técnicas. Uno de los principales desafíos apareció al momento de incorporar las ruedas, ya que no se consiguieron en Puerto Madryn piezas con las medidas necesarias. Para resolverlo, el equipo diseñó componentes adicionales que permitieron adaptar las ruedas disponibles.

«Fue un proceso de mucho aprendizaje. Tuvimos que resolver cuestiones que no habíamos previsto, adaptar piezas y trabajar con impresiones que demandaban muchas horas. Pero cada dificultad también nos permitió encontrar soluciones y adquirir experiencia para futuros desarrollos. Lo importante era llegar a concretar una silla que respondiera a esta necesidad», señaló Blanco.

En estas tareas participaron integrantes del Nodo 3D y becarios vinculados al Club Tecnológico de la Facultad, quienes colaboraron con la impresión de componentes y el armado de la silla, compatibilizando estas actividades con sus cursadas. Una experiencia que les permitió aplicar conocimientos, resolver problemas reales y participar de un proyecto con una finalidad social concreta.

Una silla para acompañar a Olivia en el jardín

A sus 4 años y 7 meses, Olivia transita una etapa fundamental de su infancia, en la que el juego, el aprendizaje y el encuentro con otros niños y niñas forman parte de su desarrollo cotidiano. Contar con una silla adaptada a sus necesidades para utilizar en el jardín significa disponer de una herramienta que puede facilitar su participación en las actividades escolares y acompañarla en ese espacio de socialización y aprendizaje.

La fabricación fue posible gracias a la articulación entre distintos actores. La Obra Social de Conductores Camioneros de Chubut financió los materiales necesarios; el enfermero actuó como nexo entre la familia y la Universidad; la kinesióloga de Olivia realizó el asiento postural; y la UTN Chubut puso a disposición su infraestructura, equipamiento y equipo técnico para concretar el proyecto.

Esta primera experiencia también permitió identificar dificultades, mejorar procedimientos y generar aprendizajes que podrán aplicarse en futuros desarrollos. La intención es que, ante nuevas demandas, puedan sumarse otras instituciones, profesionales y empresas interesadas en colaborar.

La universidad pública y su función social

Para el secretario de Extensión y Vinculación Tecnológica de la UTN Chubut, Mariano Bariffuzza, este proyecto representa una de las funciones fundamentales de la Universidad: poner el conocimiento, la tecnología y las capacidades de sus equipos al servicio de la sociedad.

«La universidad pública tiene una responsabilidad que va mucho más allá de la formación académica. Tenemos conocimientos, profesionales, estudiantes y herramientas que pueden contribuir a resolver necesidades concretas de nuestra comunidad. Y entendemos que poner esas capacidades a disposición de quienes las necesitan también es parte de nuestra tarea», expresó Bariffuzza.

En ese sentido, el secretario destacó la importancia del trabajo articulado entre la Universidad, los profesionales de la salud y las organizaciones que colaboraron para hacer posible la fabricación de la silla.

«Este proyecto demuestra lo que podemos lograr cuando distintas instituciones trabajan con un objetivo común. Cada una aportó desde su lugar y logramos transformar una necesidad en una solución concreta. No podemos resolver todas las problemáticas, pero sí podemos aportar desde lo que sabemos hacer. Y cuando ese trabajo contribuye a mejorar la vida de una persona, cobra un sentido enorme», agregó.

La experiencia también dejó una satisfacción particular entre quienes participaron del desarrollo. Como destacó Blanco, «cuando vemos que lo que hacemos en el laboratorio se transforma en algo útil para una persona, entendemos el verdadero valor de nuestro trabajo. Eso nos motiva a seguir buscando soluciones y a pensar en todo lo que todavía podemos hacer».

Una silla de ruedas adaptada puede parecer un desarrollo pequeño frente a los grandes desafíos científicos y tecnológicos que aborda una universidad. Sin embargo, para Olivia y su familia puede representar una diferencia importante en su vida cotidiana y en su experiencia en el jardín.

Porque la universidad pública también está para eso: para escuchar, para vincularse con su comunidad y para transformar el conocimiento en soluciones que mejoren la vida de las personas.

En esta oportunidad, el trabajo de un equipo universitario, una profesional de la salud y una organización que aportó los recursos necesarios permitió fabricar una silla de ruedas para una niña de cuatro años.

Y detrás de cada pieza impresa, cada ajuste y cada hora de trabajo, hubo un propósito tan concreto como significativo: que Olivia cuente con una herramienta adaptada a sus necesidades para compartir, aprender y disfrutar de su paso por el jardín de infantes.