El Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, Andrés Giacomone, junto con la Ministra de la corte provincial Camila Banfi Saavedra, encabezaron este mediodía el acto de inauguración del nuevo edificio del Juzgado de Paz de Epuyén.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, quienes, tras los discursos, el corte de cintas y el descubrimiento de una placa, recorrieron las instalaciones del moderno inmueble, el cual cuenta con espacios organizados de manera funcional para la realización de trámites administrativos y judiciales.

Además de los Ministros del STJ, participaron de la ceremonia de apertura formal de las instalaciones el Juez de Paz Juan Héctor Huaiquil; el Secretario de Infraestructura Judicial, Gustavo Aguilera y Concejales de la localidad de Epuyén.

Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban el Juez Fernando Gregorio, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Lago Puelo; el Director de la Oficina Judicial Lago Puelo, Ignacio Rearte, junto a las juezas y jueces de paz Wilma Peña (El Maitén), Iván Méndez (Lago Puelo), Rodrigo Tureo (Cushamen) y Mónica Trangol (El Hoyo). También participó la ex Jueza de Paz de Epuyén, María Antonia Márquez.

Además, se hicieron presentes la coordinadora del Equipo Técnico Interdisciplinario en esa circunscripción, María Isabel Gómez y Casandra Pichl, del Departamento Arquitectura Lago Puelo, dependiente este de la Secretaría de Infraestructura Judicial.

Justicia de cercanía



Al hablar ante los presentes, el Presidente del STJ sostuvo que “cada vez que nos toca algún acto como este, sabemos que es mucho más que inaugurar un edificio” y agrego que este tipo de acciones “implica un reconocimiento de la justicia de paz, implica el renovar el compromiso de la cercanía que se da entre la justicia y la ciudadanía; ese compromiso, la idea es seguir fortaleciéndolo”.

Giacomone felicitó a los integrantes de la Secretaría de Infraestructura Justicia, como así también el trabajo de la Secretaría de Justicia de Paz e Interior por haber concretado esta nueva obra e hizo extensivo su agradecimiento a “quienes se desempeñan como jueces de paz en otras circunscripciones y que consideran que también en algún momento van a poder tener este edificio. Es así, es cuestión de que vayamos avanzando en este sentido”.

La máxima autoridad de la corte provincial mencionó que “hoy la sociedad reclama instituciones cercanas a la ciudadanía, con respuestas oportunas y yo creo que la infraestructura es algo -no lo único-, muy importante como para complementar el compromiso y el sacrificio que se pone desde la justicia de paz”.

Trabajar para la gente y para el pueblo

Por su parte, el Juez de Paz de Epuyén, Juan Héctor Huaiquil, agradeció al Superior Tribunal de Justicia “que nos han acompañado durante todo este proceso para llevar adelante este proyecto y a toda la gente que ha participado; hoy podemos estar inaugurando este edificio que para nosotros es sumamente importante. Es renovar un montón de cosas y también de compromisos de poder seguir trabajando para la gente y para el pueblo”.

Huaiquil también indicó que las nuevas instalaciones permitirán continuar con un trabajo “articulado también con gente del Juzgado de Familia, con el área de resolución alternativa de conflictos de la fiscalía de El Hoyo y con distintas organizaciones del pueblo y de la comarca”.

Las nuevas instalaciones

uyén

El edificio que aloja al nuevo Juzgado de Paz de la localidad de Epuyén se encuentra emplazado en un terreno la calle Las Lauras y la superficie total construida es de 75 m2 cubiertos, desarrollados en una planta baja, organizada funcionalmente en tres módulos que optimizan la circulación y las tareas administrativas y judiciales.

Las instalaciones cuentan con mesa de entradas para atención al público, sala de audiencias con capacidad hasta 20 personas, despacho privados para funciones de los magistrados, sala de espera, baño público accesible adaptado para personas con movilidad reducida, office de apoyo para el personal y un baño de uso privado. La infraestructura también tiene una sala de máquinas destinada a albergar los equipos de climatización del edificio.

En cuanto al sistema constructivo, la obra se ejecutó mediante construcción en seco con paneles SIP, lo que permitió optimizar sustancialmente los plazos de ejecución y alcanzar altos estándares de eficiencia energética, fundamentales para las rigurosas condiciones climáticas de la zona.

De esta manera, el Juzgado de Paz de Epuyén tendrá por primera vez un edificio propio, luego de funcionar durante los últimos años en instalaciones cedidas por el municipio.