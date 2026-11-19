El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y su par italiano, Guido Crosetto, firmaron una Carta de Intención (LOI) para avanzar en la posible incorporación de hasta tres fragatas livianas FCX20 de Fincantieri, en configuración de combate completa y con apoyo logístico integrado.

Esto constituye el primer paso formal para profundizar los aspectos técnicos y operativos, trabajar sobre alternativas de financiamiento y avanzar hacia una eventual operación bajo un esquema Gobierno a Gobierno.

El proyecto contempla además la cesión de cuatro patrulleros clase Comandanti actualmente pertenecientes a la Marina Militar Italiana. Son unidades destinadas a seguridad marítima y defensa costera, patrullaje, participación en operaciones nacionales y combinadas, búsqueda y rescate y asistencia humanitaria. Pueden operar de manera independiente o integradas a un Grupo de Tareas Marítimo. Se ofreció para estos buques la capacidad de ampliar su armamento y llevarlos al estándar de corbetas.

También se trabaja sobre la incorporación de capacidad anfibia con buques de desembarco clase Santi, como los San Giorgio y San Giusto. Estos buques permiten proyectar y desembarcar fuerzas, operar helicópteros y vehículos anfibios, funcionar como plataforma de comando y sostener operaciones de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. Su capacidad de transporte, cubierta de vuelo, dique inundable e instalaciones médicas los convierte además en plataformas de gran valor logístico y operacional.

La incorporación de este conjunto de unidades permitiría recuperar capacidades navales, ampliar la presencia y el control sobre nuestros espacios marítimos, mejorar la interoperabilidad y fortalecer la capacidad de respuesta de la Armada Argentina. El objetivo es reconstruir una capacidad de superficie moderna y sostenible, preparada para proteger los intereses estratégicos del país durante las próximas décadas.

La firma se inscribe además en una relación bilateral más amplia entre Argentina e Italia, que contempla cooperación en formación y adiestramiento, apoyo logístico a las actividades antárticas, ciberdefensa, investigación, desarrollo tecnológico e industria para la Defensa. Es parte de la decisión de transformar nuestros vínculos estratégicos en capacidades concretas y empezar a construir la Armada que la Argentina necesita para el futuro.