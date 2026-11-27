

El IPI-OJF midió para octubre una contracción de la actividad industrial de 0,2% mensual en la medición sin estacionalidad, cortando con las cifras positivas de los dos meses anteriores. En la comparación anual, el indicador muestra una caída de 3,0% para octubre, con alta heterogeneidad entre las ramas industriales.

De esta manera, la producción farmacéutica, las refinerías y químicos se ubicaron como los sectores de mayor suba, mientras que textiles, plásticos y maquinaria y equipo mostraron las mayores bajas. Hacia adelante, las perspectivas de una mejora para la industria en los últimos meses del año se han diluido, y se espera que la recomposición sea más lenta y desigual entre los sectores.

Alimentos, Bebidas y Tabaco: registró una contracción anual de 1,4% en octubre. La faena bovina continúa mostrando un pobre desempeño (-11,5% anual), al tiempo que la producción de aceites y harinas se mantuvo prácticamente sin cambios respecto de igual mes del año pasado. En el acumulado, el sector registra una baja de 1,0%.

Maquinaria y Equipo: anotó en octubre una contracción de 13,6% anual, sin mostrar signos de recuperación y acumulando para los primeros diez meses del año una baja de 17,5%. En el detalle de la producción automotriz, Adefa informó una caída de 14,4% anual para octubre.

Metales básicos: registró una caída anual de 5,4% durante octubre, profundizando la contracción del mes anterior y reduciendo el crecimiento acumulado en lo que va del año a 1,3%. En el detalle por líneas, se destacaron las caídas en la producción de hierro primario (-18,6%), acero crudo (-11,7%) y laminados terminados en frío (-13,3%).

Minerales no metálicos: volvió a terreno negativo en octubre, registrando una contracción anual de 7,4% tras haber mostrado una mejora en septiembre. El deterioro estuvo explicado fundamentalmente por las entregas de cemento, que, según los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, cayeron 8,9% anual. De esta manera, el sector acumula una baja de 4,1% para el período enero-octubre.

Fuente: InfoGEI