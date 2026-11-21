Boca se enfrentará este sábado con el Atlético Mineiro de Brasil, en la gran final de la Copa Sudamericana, y su director técnico Rodolfo Arruabarrena solo mantiene una incógnita en lo que será el 11 titular.

En el arco estará el colombiano Álvaro Montero, quien luego de un flojo comienzo en el club, se afianzó cada vez más bajo los tres palos y hoy es garantía de confianza para el «Xeneize».

En la defensa dirán presente los jugadores que fueron habituales titulares en este semestre. Se trata de Lautaro Blanco y el uruguayo Leandro Lozano en los laterales, además de Lautaro Di Lollo y Facundo «Jagger» Herrera en la zaga central, ambos surgidos de las inferiores del club.

Lo mismo ocurrirá en la mitad de la cancha, ya que hay tres nombres que se adueñaron de aquel sector de la cancha. Se trata de el capitán y figura, que es Leandro Paredes, además de Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

Sin embargo, estos dos últimos llegan entre algodones ya que Delgado encendió las alarmas por golpe en la rodilla que finalmente no terminó en lesión, mientras que Ascacíbar entrenó diferenciado en los últimos días. El ex Estudiantes había sufrido un esguince el sábado 7 de noviembre, en la última fecha del Torneo Clausura ante Defensa y Justicia, en la que el «Xeneize» se consagró campeón. Sin embargo, a pesar de haberse entrenado diferenciado toda la semana previa a la semifinal contra Banfield por la Copa Argentina, jugó igual y marcó el primer gol.

Finalmente, la única incógnita aparece en la delantera, donde todavía no está confirmado si el compañero del colombiano Sebastián Villa y del uruguayo Miguel Merentiel será Alan Velasco o Tomás Aranda.

Así formaría Boca en la gran final de la Copa Sudamericana: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Fuente: Agencia NA