El Score Económico y Financiero (SERF) elaborado por Fidelitas se ubicó en 25,6 puntos en octubre de 2026 y se mantiene en la categoría de Alto Riesgo. Si bien la morosidad mostró una mejora, la evolución todavía no alcanza para modificar el diagnóstico sobre las condiciones del clima de negocios.

La mejora estuvo impulsada principalmente por la reducción de la morosidad, que registró una caída del 4,1% en personas y del 18,4% en empresas, además de un mayor saldo comercial. Sin embargo, persisten factores de vulnerabilidad: el componente de Riesgo Crediticio alcanzó apenas 12,1 puntos, mientras que el indicador del Sistema Financiero y de Precios se ubicó en 22,9 puntos. En contraste, Comercio Exterior aportó el principal factor de sostenimiento, con 87,2 puntos.

“El contexto macro derivó en generalizadas pérdidas de capital de trabajo, iliquidez y ausencia de crecimiento”, advierte Félix El Idd, CEO y fundador de Fidelitas, en su análisis sobre las implicancias de la coyuntura para la gestión del riesgo comercial. El informe mensual de Fidelitas también señala que la economía combina una balanza comercial superavitaria en los sectores de recursos naturales con un mercado doméstico en recesión y una cadena de pagos privada que opera bajo estrés máximo.

La cadena de pagos, un factor crítico para las pymes

Uno de los indicadores que refleja la profundidad de las dificultades empresariales es la extensión de los plazos de cobro. De acuerdo con datos de la Fundación Observatorio PyME incorporados al informe, las empresas comenzaron a cobrar en un promedio de 49 días, diez más que el año anterior.

Este alargamiento de los ciclos de cobranza compromete el capital de trabajo y traslada tensiones financieras a toda la red de proveedores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. El problema se combina con un escenario en el que el 82% de las compañías identifica el nivel de ventas como su principal preocupación y el 75% señala que sus costos aumentaron por encima de los precios de venta.

La actividad productiva también muestra señales de debilidad. En agosto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) retrocedió 1,7% interanual y diez de los quince sectores relevados registraron caídas. En la industria PyME, la producción disminuyó 11,9% y el empleo 5,6% interanual durante el tercer trimestre. Ambas variables acumularon catorce trimestres consecutivos de retroceso interanual.

“La evaluación del riesgo comercial exige mirar más allá de la situación individual de cada empresa. Cuando se prolongan los plazos de cobro y se deteriora la capacidad de pago de las contrapartes, la vulnerabilidad se transmite a proveedores y clientes, comprometiendo la continuidad de las operaciones”, sostiene Jorge Gatto, Chief Commercial Officer (CCO) de Fidelitas.

Inflación y crédito completan el escenario de presión

El sistema de precios constituye otro factor de tensión. La inflación nacional acumuló 26,3% entre enero y octubre de 2026, por encima del 24,8% registrado durante el mismo período del año anterior. En octubre, la variación mensual fue del 2,2%.

En el frente crediticio, se contabilizaron 90.975 cheques rechazados, mientras que los niveles de morosidad, aunque mostraron una mejora mensual, continúan siendo elevados. A esto se suma la presión del riesgo país y las dificultades para sostener condiciones de financiamiento compatibles con la recuperación de la actividad.

Para Fidelitas, la lectura del SERF requiere distinguir entre una mejora de tendencia y una recuperación efectiva de las condiciones económicas. Con 25,6 puntos, la Argentina permanece en Alto Riesgo. En este contexto, el monitoreo de la solvencia de clientes y proveedores, los antecedentes de pago y la evolución del capital de trabajo se vuelven herramientas centrales para anticipar contingencias y gestionar la exposición comercial.