

Las brigadas de lucha contra los incendios forestales de Parques Nacionales, advierten sobre la precariedad de los sueldos. «Una vez más encaramos una nueva temporada y tratan de disociar lo que pasa en el país de lo que sucede en los Parques Nacionales o en el mismo sistema de manejo del fuego», alertaron los trabajadores.

Enfatizaron que las condiciones son peores, con los agravantes de que más arriba discuten sin sentidos, y ven como logro la precarización que sufren los trabajadores, y el vaciamiento de instituciones como Parques o el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

“A la paritaria nuestra la tiene que abrir la casta, por eso estas peleas son de clase. Gente que gana millones con aire acondicionado, decide sobre la vida de gente que no llega al millón de sueldo, y arriesga literalmente la vida al lado del fuego para cuidar lo elemental, mientras ellos hacen ganancias con cosas que no se ven y no se tocan”, publicaron brigadistas en las redes.

Lamentaron que “nuestra situación no es normal, es injusta. Este año, hagamos foco en los responsables directos e indirectos de una política que ajusta sin miramientos. En la desidia y complicidad, y en la necesidad de revertir esta injusticia. Nos pagan con humo el esfuerzo diario; nos mean y nos dicen que llueve. Basta de humo, salarios dignos ya!”.

En el Parque Nacional Los Alerces colocaron un cartel en la Central de Incendios, exigiendo un aumento de sueldos de inmediato. Es el comienzo de un plan de lucha del sector.