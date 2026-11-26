

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma para los cuartos de final del Torneo Clausura, que se llevarán a cabo este fin de semana.

Los primeros clasificados a las semifinales se definirán el sábado, en una jornada que contará con dos partidos que iniciarán una vez finalizada la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil.

El encuentro que pondrá en marcha los cuartos de final será el de Vélez – Independiente, que se llevará a cabo en el Estadio José Amalfitani a partir de las 20.

Más tarde, a las 22, Instituto de Córdoba recibirá en su estadio a River. Este encuentro mantuvo cierta incertidumbre sobre la sede debido al mal estado del campo de juego «La Gloria», pero finalmente se confirmó que se disputará en el Alta Córdoba.

La acción en el Torneo Clausura continuará el domingo, con los últimos dos partidos correspondientes a los cuartos de final.

A las 17 Rosario Central recibirá en el Estadio Gigante de Arroyito a Barracas Central, con el objetivo de extender su gran momento y afianzarse entre los candidatos a quedarse con el títiulo.

Finalmente, el último semifinalista saldrá del partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata, que se disputará en «La Bombonera» a partir de las 20:30.

Boca llega con la ilusión al máximo, ya que viene de quedarse con el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual y en la Copa Sudamericana, donde pasó por arriba a Atlético Mineiro en la final.

El cronograma y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

Sábado 28/11:

Vélez – Independiente a las 20

Instituto (C) – River a las 22

Domingo 29/11:

Rosario Central – Barracas Central a las 17

Boca – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 20:30

Fuente: Agencia NA