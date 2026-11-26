

El caso alcanzó repercusión nacional e internacional porque los hechos ocurrieron en la Colonia del Pingüinos de Magallanes mas importante del mundo, por la magnitud del daño causado fue reconocido como el primer caso de ECOCIDIO, la primer investigación donde se utilizaron como prueba directa imágenes satelitales para acreditar cada uno de los hechos, la participación de testimonios de especialistas de organizaciones internacionales no gubernamentales.

El máximo tribunal provincial ratificó la sentencia dictada en primer instancia y confirmado por la Cámara Penal contra Ricardo Adolfo La Regina, por la destrucción de nidos, huevos, pichones y ejemplares adultos de pingüinos de Magallanes. Con esa decisión, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa.

La investigación la inició la Fiscal Florencia Gómez el 26 de noviembre de 2021, hace cinco años. En ese momento, Florencia Gómez ejercía como fiscal jefe de la Fiscalía de Rawson.

Los hechos ocurrieron durante los meses de agosto y diciembre de 2021 en un sector de Punta Clara, al norte de Punta Tombo en el Área de Patagonia Azul internacionalmente protegida por la UNESCO.

Los trabajos de desmontes, las aperturas de caminos y la remoción de suelo alcanzaron las áreas de alta densidad de nidos y donde se reproducen.

Para reconstruir cada uno de los hechos la Fiscal Florencia Gómez armó una estrategia de prueba interdisciplinaria científica nacional e internacional con organizaciones públicas y privadas.

Por primera vez en una investigación penal se utilizaron imágenes satelitales, los estudios cartográficos, todos los informes técnicos, las inspecciones en el lugar y las declaraciones de especialistas permitieron establecer cómo se produjeron todos los daños y el impacto ambiental que efecto a todo el ecosistema.

Gómez tuvo a su cargo la investigación, la acusación y sostuvo la hipótesis fiscal durante todo el debate oral y público.

Con la presentación y producción de la prueba, acreditó ante el tribunal los hechos, la responsabilidad penal atribuida y la dimensión de la afectación ambiental.

El juicio llevó a la esfera judicial una investigación compleja que duró tres años, respaldada por evidencia científica, técnica y testimonial.

El caso despertó el interés de medios, especialistas y organizaciones dedicadas a la protección ambiental en todo el mundo.

El uso de imágenes satelitales y herramientas cartográficas para reconstruir los hechos fue uno de los aspectos más relevantes de la investigación.

Tres instancias, un mismo resultado

En primera instancia, el 20 de noviembre de 2024, un Tribunal Colegiado de Rawson condenó a La Regina a tres años de prisión de ejecución condicional por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. Dispuso, además, el decomiso de la retroexcavadora utilizada en las intervenciones.

El daño agravado sanciona la destrucción o el deterioro de bienes en circunstancias que la ley considera más graves. La crueldad animal alcanza los actos de maltrato hacia los animales. La ejecución condicional implica que la pena no se cumple en una cárcel mientras el condenado respete las condiciones fijadas.

El 21 de mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew confirmó la sentencia y rechazó los planteos de nulidad formulados por la defensa.

La Acusación fiscal de Florencia Gómez obtuvo así reconocimiento judicial en dos instancias.

La tercera etapa se desarrolló ante el Superior Tribunal. El 21 de abril de 2026 se realizó la audiencia de impugnación extraordinaria: la Defensa pidió revocar el fallo, mientras que la Fiscalía y las querellas solicitaron mantener lo resuelto por los tribunales anteriores. Luego de escuchar a las partes, los jueces iniciaron la deliberación que culminó con la resolución confirmando la condena. El único precedente para los delitos ambientales.

El proceso abrió la discusión sobre el alcance de la propiedad privada, la responsabilidad penal frente a los daños en los ecosistemas y las especies silvestres.

Este caso marco el limite al derecho de la propiedad privada frente a las normas de protección ambiental y de toda la fauna.

Esta causa demostró que una investigación penal ambiental seria puede llegar a juicio oral y público, sostener la acusación fiscal con las herramientas científicas y tecnológicas publicas y privadas y así obtener una respuesta jurisdiccional.

Integrar la prueba científica con la tecnológica utilizando imágenes satelitales, cartografía, estudios especializados y testimonios de expertos permitió exponer una dimensión del impacto ambiental que difícilmente se habría explicado con una única fuente de prueba.

Por su recorrido, desde la investigación inicial en la Fiscalía de Rawson hasta la confirmación en la máxima instancia provincial, el expediente es una referencia en el debate nacional sobre la protección penal del ambiente.

Como resultado del trabajo de investigación realizado, se triplico el Área natural protegida denominada Punta Clara – Punta Tombo y se creó la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales.

«Los daños contra el ambiente y la fauna silvestre no son hechos ajenos al sistema penal. Cuando los hechos configuran delitos, deben ser investigados con la seriedad que merecen, llevados a juicio y sometidos a las decisiones de la Justicia», señaló la fiscal general Florencia Gómez