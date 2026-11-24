

La economía argentina entró en recesión técnica por primera vez desde el primer semestre de 2024, tras acumular dos trimestres consecutivos de caída. El PBI retrocedió 0,6% entre abril y junio, y los datos del EMAE anticipan una contracción de alrededor del 1,8% entre julio y septiembre. El repunte del 1,1% mensual en el noveno mes del año no alcanzó para compensar la caída al inicio del trimestre, aunque dejó una base más favorable para el cierre de 2026.

La recesión podría terminar en el cuarto trimestre, pero la recuperación del consumo y el empleo llevaría más tiempo estiman los analistas.

El dato del INDEC reflejó esa combinación de rebote y fragilidad. Pese a la mejora frente a agosto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 1,2% interanual y acumuló una suba de apenas 1% en los primeros nueve meses. A su vez, septiembre terminó 2,4% por debajo de diciembre, lo que muestra el retroceso que sufrió la actividad durante el año.

La debilidad de los sectores vinculados con la demanda interna se combinó con la desaceleración de las actividades que sostenían el crecimiento.