Los presidentes de de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y de Rusia, Vladímir Putin, concretaron este jueves una cumbre en la ciudad china de Shenzhen, ubicada en el sudeste del país asiático, tras la cual se emitió un comunicado conjunto. El cónclave tuvo como principal foco el debate sobre el desarme nuclear, la guerra entre Ucrania y Rusia y las tensiones diplomáticas, pero se extendió sobre la producción energética y el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.

El documento difundido tras el encuentro recoge los compromisos de los tres países en materia de seguridad internacional, reforma de la ONU, estabilidad energética y prevención de una guerra nuclear.

Así es el texto de la declaración sobre la paz, adoptada tras la reunión entre Putin, Xi Jinping y Trump:

1. China, Rusia y EE.UU. han manifestado su compromiso con la reforma de la ONU como miembros permanentes de su Consejo de Seguridad. Las tres naciones se han fijado el objetivo de que la organización responda de forma más eficaz a los retos globales y cumpla con su misión fundamental en materia de paz y seguridad internacionales.

2. Moscú, Pekín y Washington prevén elevar la producción y el envío de derivados de petróleo «en beneficio de todos los países», y subrayaron la importancia de un suministro energético estable.

3. Los mandatarios subrayaron la importancia fundamental del principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de sus funcionarios. Además, coinciden en que la Corte Penal Internacional (CPI) y otros órganos similares no deben abusar de sus competencias.

4. En una guerra nuclear no hay ganadores y jamás debe librarse, admitieron los mandatarios. En ese contexto, los tres países abordarán la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear.

Además, según pudo recoger la Agencia Noticias Argentinas de distintos medios internacionales, se sobrevoló el conflicto que Rusia mantiene con Ucrania, así como la cuestión Irán.

También, los tres países también criticaron a la Corte Penal Internacional, afirmando que los funcionarios estatales deberían gozar de inmunidad ante sus procesos y advirtiendo que no debería abusar de su jurisdicción

Xi Jinping comentó que China, Estados Unidos y Rusia deben desempeñar un papel ejemplar en tratar conjuntamente los desafíos globales y mantener la paz y la estabilidad mundial: “La historia nos enseña que, cuando las grandes potencias conviven en armonía, el mundo está en paz. Cuando las grandes potencias se enfrentan, el mundo cae en la agitación”.

Donald Trump partió en su vuelo de regreso a Estados Unidos una vez concluido el encuentro en Shenzen.

Los detalles

De acuerdo con lo informado por medios internacionales a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la reunión se prolongó durante exactamente una hora y media en las instalaciones del complejo Kylin Villa.

El cara a cara se gestó en paralelo a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En la antesala y el desarrollo de la cita, cada país buscó fijar su propia agenda sobre la mesa de diálogo.

El anfitrión chino puso el acento en el valor simbólico de la convocatoria, subrayando su potencial para apuntalar la estabilidad estratégica a escala mundial.

Desde la Casa Blanca definieron el encuentro como una instancia exploratoria inicial para evaluar futuras reducciones en las reservas atómicas, aunque no creen en eventuales resoluciones en el corto plazo.

Mientras que, del lado del Kremlin, el asesor presidencial Yuri Ushakov había adelantado que la agenda de los jefes de Estado incluiría mecanismos para recomponer los vínculos entre las grandes potencias y definir su aporte al equilibrio internacional.