La sanción definitiva de esta iniciativa representa una oportunidad estratégica para fortalecer el desarrollo productivo argentino, atraer inversiones y generar nuevas posibilidades para las pequeñas y medianas empresas vinculadas a las distintas cadenas de valor agroindustriales.

Desde CAME entendemos que los biocombustibles constituyen una herramienta fundamental para agregar valor a la producción primaria, diversificar las economías regionales y potenciar la agroindustria en el desarrollo de las provincias. Su impulso permite fortalecer la articulación entre productores, industrias y pymes, promoviendo nuevas inversiones, empleo y actividad económica en todo el territorio nacional.

Argentina cuenta con un importante potencial productivo en materias primas, que pueden transformarse en insumos estratégicos para el desarrollo de la industria de biocombustibles. Avanzar en un marco normativo que brinde previsibilidad y reglas claras resulta indispensable para aprovechar esas capacidades y generar mayor valor agregado en origen.

Asimismo, el fortalecimiento de esta actividad contribuye a la diversificación de la matriz energética, a la transición hacia energías más limpias y al desarrollo de una industria nacional con capacidad de generar empleo federal y oportunidades para las economías regionales.

Para las pymes agroindustriales, contar con condiciones adecuadas para el crecimiento del sector significa ampliar mercados, incorporar tecnología, mejorar la competitividad y consolidar entramados productivos locales.

Destacamos la importancia del diálogo y los consensos alcanzados entre los distintos actores de la cadena productiva, las provincias y los sectores industriales para avanzar en una nueva ley. Es fundamental que ese trabajo se traduzca en una herramienta legislativa que acompañe las necesidades del desarrollo productivo nacional.

Aprobar este proyecto de ley significa apostar por la producción, la inversión, el empleo y el desarrollo federal. Es una oportunidad para fortalecer a nuestras pymes, agregar valor a nuestros recursos y construir una Argentina con mayores oportunidades para todas sus economías regionales.