

Una mujer de 60 años fue hallada muerta en un canal de la provincia de Río Negro y una de las hipótesis que se barajan en la investigación es un posible femicidio.

El cuerpo fue encontrado este domingo por la mañana en un canal de riego en la zona de Contraalmirante Guerrico, por lo que se activó de manera inmediata el operativo correspondiente.

Como ocurre en este tipo de casos, la Fiscalía de General Roca informó que se abrió la investigación ante un posible femicidio, lo que permite llevar a cabo análisis específicos que permitirán obtener información sobre qué ocurrió con el cuerpo de la víctima.

En el lugar del hallazgo trabajaron efectivos de la Comisaría 54° de Guerrico, con la colaboración de la Comisaría 6° de Allen, y peritos del Gabinete de Criminalística, destaca el medio Río Negro.

Se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de General Roca y se dispuso su autopsia, resultado que será fundamental.

Horas después del hecho al Fiscalía inició los allanamientos y la toma de declaraciones con el objetivo de reunir pruebas que permitan determinar los últimos movimientos de la mujer.

Fuente: Agencia NA