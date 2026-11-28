Los incendios forestales que afectaron a la Patagonia argentina durante los primeros meses de 2026 pusieron nuevamente en evidencia que prevenir salva bosques, vidas y optimiza recursos, y que invertir en prevención es la forma más efectiva de reducir su impacto.

Frente a este escenario, Fundación Vida Silvestre Argentina impulsó una campaña de recaudación de fondos para fortalecer las capacidades de los brigadistas que trabajan en la protección de los bosques nativos de la provincia de Chubut.

La iniciativa logró reunir 27 millones de pesos, gracias al aporte de empresas, organizaciones aliadas y miles de personas comprometidas con la conservación de los bosques nativos.

Los fondos recaudados fueron destinados a fortalecer las capacidades del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, responsable de intervenir ante los incendios y en una de las regiones que más se vieron afectadas: los bosques Andino Patagónicos.

De esta manera, el equipamiento adquirido permitirá consolidar a los brigadistas con mayores capacidades para actuar ante incendios de creciente intensidad y complejidad.

“Los incendios forestales representan una de las principales amenazas para los bosques patagónicos. Solo en Chubut y durante 2026, se vieron afectadas más de 50 mil hectáreas a causa de estos incendios. Gracias al compromiso de empresas y personas que se sumaron a esta campaña, hoy contamos con más herramientas para anticiparnos y fortalecer las capacidades de prevención y respuesta en el territorio”, destacó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

En red para proteger los bosques

El alcance de la campaña fue posible gracias al compromiso de empresas, organizaciones e individuos que acompañaron la iniciativa.

Naranja X como aliado principal, más Chango Más, Santander y Zurich realizaron aportes que resultaron fundamentales para alcanzar el objetivo. A su vez, distintos aliados contribuyeron para ampliar la difusión de la campaña y acercar el mensaje a la ciudadanía en general.

Entre las acciones desarrolladas se destacan:

Grupo Vía difundió durante un mes el spot de la campaña en las pantallas de las estaciones de subte de la Ciudad de Buenos Aires, con presencia en 395 dispositivos .

EMOVA acompañó la iniciativa a través de la pantalla ubicada en la estación Federico Lacroze, en la Ciudad de Buenos Aires.

Diario Clarín brindó espacios gráficos para la difusión de la campaña.

Chango Más promovió la iniciativa en 90 sucursales de todo el país , mediante afiches y la acción “Doná tu vuelto”, durante tres meses.

Santander difundió la campaña a través de su plataforma de homebanking y de comunicaciones dirigidas a sus clientes.

Naranja X impulsó la iniciativa entre los usuarios de su aplicación móvil y, por cada peso donado, duplicó el aporte realizado por sus usuarios. A su vez, brindo capacitaciones a sus colaboradores para concientizarlos en la temática.

Bosques bajo una presión creciente

Los Bosques Andino Patagónicos cumplen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y la provisión de agua. Sin embargo, en los últimos años se han visto afectados por incendios de creciente magnitud y complejidad, en un contexto marcado por condiciones climáticas que favorecen su propagación y por factores de origen humano que agravan la situación.

Ante esta realidad, fortalecer las capacidades locales resulta clave para mejorar la preparación y anticiparse frente a futuros incendios, especialmente en territorios extensos y de difícil acceso.

La campaña impulsada por Fundación Vida Silvestre Argentina buscó contribuir con este objetivo mediante el aporte de recursos concretos para los equipos que trabajan en territorio, promoviendo así una mayor capacidad de respuesta y reforzando la protección de los bosques nativos de nuestro país.