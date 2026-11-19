Con una jornada de premiación, reconocimientos y un espectáculo artístico, finalizaron este miércoles 18 de noviembre en Trelew las finales provinciales de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2026, organizadas por el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

Durante tres jornadas, más de 350 participantes provenientes de distintas ciudades y comunas rurales de la provincia compartieron competencias deportivas, presentaciones culturales y actividades recreativas, en un encuentro que estuvo marcado por el entusiasmo, el compañerismo y la celebración.

La propuesta reunió a delegaciones de todo el territorio provincial, que llegaron a Trelew luego de superar las instancias locales y zonales desarrolladas a lo largo del año. En total, más de 5.000 personas mayores participaron de las distintas etapas de esta edición, que culminó con la definición de los ganadores provinciales.

El cierre tuvo como protagonistas a los participantes, que recibieron sus premios y reconocimientos en una jornada festiva que también incluyó un espectáculo artístico, como broche final de tres días de actividades.

Tres jornadas de deporte, cultura y encuentro

Las finales provinciales incluyeron competencias de truco mixto, orientación, tenis de mesa, pádel, tenis en dupla mixta, tejo, Circuito de Habilidades Motrices (CHAM), ajedrez, newcom y sapo.

En el ámbito cultural, los participantes demostraron sus habilidades en canto solista, fotografía, poesía, cuento, pintura, dibujo, teatro y danzas.

Más allá de los resultados deportivos, los Juegos ofrecieron un espacio de integración para personas mayores de diferentes puntos de Chubut, que tuvieron la oportunidad de reencontrarse con amigos, compartir experiencias y representar a sus comunidades.

La realización de estas finales forma parte de una política pública provincial destinada a promover el envejecimiento activo, la participación y el acceso a actividades deportivas, recreativas y culturales.

Durante la apertura, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres había destacado la importancia de garantizar la continuidad de esta iniciativa y recordó que la recreación también es salud. En ese sentido, puso en valor el trabajo conjunto con los centros de jubilados de toda la provincia para impulsar una legislación que reconoce los derechos de las personas mayores y permite sostener estos espacios de participación más allá de las distintas gestiones de gobierno.

Chubut ya tiene sus representantes para los Juegos Nacionales 2027

Con la definición de las distintas disciplinas, quedó conformada la delegación chubutense que representará a la provincia en los próximos Juegos Nacionales para Personas Mayores, que se disputarán durante 2027 en Entre Ríos.

Los representantes provinciales surgieron de las competencias desarrolladas en Trelew, que reunieron a participantes de localidades como Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Rawson, Esquel, Trevelin, Lago Puelo, Gobernador Costa, Sarmiento y distintas comunas rurales.

Chubut llegará a la próxima instancia nacional luego de una destacada actuación en los Juegos realizados en San Juan, donde obtuvo el tercer puesto en la clasificación general, con una delegación integrada por 52 representantes de 12 localidades.

Los ganadores de las finales provinciales

Entre los resultados deportivos, en truco mixto se consagraron Elisa Mansilla y Ángel Calvo, de El Escorial; mientras que en newcom el primer puesto fue para Puerto Madryn, seguido por Lago Puelo y Comodoro Rivadavia.

En pádel femenino ganaron Gladys Briseño y Myriam Stalla, de Rawson, mientras que en la rama masculina se impusieron Alberto Baude y Jorge Duarte, también de la capital provincial.

En tenis, el primer puesto correspondió a Bruna Bragoli y Horacio Aristimuño, de Trelew. En tejo femenino ganaron Aurora Benítez y Elvira Painecaf, de Esquel, mientras que en masculino se consagraron Luis González y Óscar Rosa, de Puerto Madryn.

En Circuito de Habilidades Motrices (CHAM), los ganadores fueron Miriam López y Marcelo Polotto, de Puerto Madryn.

En ajedrez, los primeros puestos fueron para Eduardo del Blanco, de Esquel, y Margarita Rodríguez, de Comodoro Rivadavia. En sapo, los ganadores fueron María Pichun, de Sarmiento, y Juan Millán, de Gobernador Costa.

En orientación individual se destacaron Elsa Martínez, de Trelew, y Héctor Villoldo, de Esquel, mientras que en la categoría mixta se impusieron Beatriz Martínez y Jorge Nieto, de Trelew.

En tenis de mesa, los primeros puestos correspondieron a Cecilia Bravo y Elfa Barrientos, de Comodoro Rivadavia, en femenino; Daniel Robles y Néstor, de Lago Puelo, en masculino; y Cecilia Zaro y José Luis Fernández, de Trelew, en mixto.

Los destacados en las disciplinas culturales

En las competencias culturales, el primer puesto en canto solista fue para Óscar Schenquel, de Puerto Madryn; en fotografía se consagró Eloísa Nahuelquir, de Trevelin; y en poesía, Norma López, de Trelew.

En cuento ganó Carlos de Leonardis, de Esquel; en pintura, Nidia Walter, de Colan Conhué; y en dibujo, Patricia González, de Trevelin.

Por su parte, María Novella, de Corcovado, obtuvo el primer puesto en teatro, mientras que Eulalia Lagos y Andrés Manquillán, de Esquel, se consagraron en danzas.

De esta manera, las finales provinciales concluyeron con una celebración que reunió a representantes de toda la provincia y reafirmó el valor de los Juegos como un espacio de encuentro, integración y participación para las personas mayores de Chubut.