Estafas telefónicas: ofrecen falsa matrícula digital del Consejo de Ciencias Económicas



Desde la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del MPF, se alerta a la ciudadanía por el aumento de engaños en los que una persona a traves de un llamado telefónico se contacta con la vítima diciendo pertenecer al Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut. Ofrece una presunta matrícula digital como gancho de esos llamados.

La maniobra empieza con una llamada telefónica. Quien llama se presenta como integrante del Consejo, ofrece la matrícula digital y, a continuación, solicita información personal a la víctima.

La propia institución comunicó a sus matriculados que no requiere datos por teléfono, WhatsApp, correo electrónico ni ninguna otra vía.

«Si alguien llama en nombre del Consejo y pide información, la indicación es cortar y consultar directamente con la entidad»,

Ante un llamado de este tipo, la UFECyED recomienda:

No dar datos personales, claves ni códigos de seguridad.

Cortar y consultar al Consejo por sus canales oficiales antes de aceptar cualquier trámite.

No transferir dinero, no instalar aplicaciones ni abrir enlaces enviados por desconocidos.

Guardar el número de teléfono y las capturas de los mensajes.

Quien haya brindado información debe denunciar cuanto antes. Las denuncias por delitos informáticos pueden enviarse a [email protected] o por WhatsApp al 2804686749. El realizar rapido la denuncia es importante.