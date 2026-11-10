Chubut profundiza su estrategia de promoción turística

El Gobierno del Chubut continúa profundizando su estrategia de promoción turística internacional, con especial énfasis en el mercado brasileño, a través de una nueva Gira de Comercialización y la participación en Festuris, uno de los encuentros más importantes de la industria turística de América Latina.

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas que impulsa la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres para consolidar la presencia de Chubut en mercados internacionales estratégicos, generar nuevas oportunidades de negocios y fortalecer la llegada de visitantes extranjeros a la provincia.

La acción es desarrollada por el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, con la participación de la asesora de Chubut en el mercado brasileño, Cristiane Cavalli. Además, integra a 11 representantes del sector privado de distintos puntos de la provincia, promoviendo el trabajo articulado entre el Estado y los prestadores turísticos para ampliar las oportunidades de comercialización.

La agenda comenzó este 10 de noviembre en San Pablo, con un workshop de destino realizado en el Banco de la Nación Argentina – Espaço SUM, donde Chubut presentó su oferta turística ante operadores y profesionales del sector. Este miércoles 11 continuará en Porto Alegre con una nueva participación en el Visit Argentina Workshop, generando espacios de vinculación y oportunidades comerciales con referentes de la industria turística brasileña.

Posteriormente, del 12 al 15 de noviembre, la Provincia participará de Festuris, la Feria Internacional de Turismo de Gramado, que tendrá lugar en el Serra Park. Allí, Chubut promocionará sus destinos y experiencias en dos espacios estratégicos: Luxury, orientado al segmento de turismo de alta gama, y Wines of Argentina, donde también se pondrá en valor el potencial enoturístico provincial.

Las empresas chubutenses que participan son Sussanich Turismo, Seaside Trails Experiences, Animal Travel, Mar del Sur Viajes, El Agreste, Meraki Sur, Limits Adventure, Criollos Turismo, Buen Tour, Arnez travel y Argentina Visión.

Una política de promoción internacional sostenida

La presencia en Brasil forma parte de una estrategia de trabajo que el Gobierno Provincial viene desarrollando de manera sostenida, mediante acciones de promoción, comercialización, capacitación y vinculación directa con los principales operadores turísticos del país vecino.

Entre los antecedentes más destacados se encuentra la realización, en 2024, de la Convención Anual de la Asociación Brasileña de Operadores de Turismo (BRAZTOA) en Esquel, que permitió reunir por primera vez en Chubut a 57 referentes de las principales empresas emisoras de turismo de Brasil. Posteriormente, los operadores recorrieron distintos destinos y atractivos provinciales para conocer de primera mano la diversidad de experiencias disponibles.

Asimismo, la Provincia participó en distintas ediciones de WTM Latin America y Festuris, y desarrolló giras de comercialización con presentaciones y workshops en ciudades estratégicas de Brasil como Brasilia, San Pablo, Porto Alegre y Curitiba. Estas acciones permitieron consolidar vínculos con agencias de viajes, operadores mayoristas y referentes del sector, además de generar nuevas oportunidades para los prestadores chubutenses.

En esta nueva etapa, la estrategia vuelve a poner el acento en el contacto directo con el mercado y en la participación del sector privado provincial, con el objetivo de transformar las instancias de promoción en acuerdos comerciales concretos y una mayor presencia de Chubut en los canales de venta internacionales.

La propuesta contempla la difusión de toda la diversidad turística de la provincia, desde sus atractivos naturales y el avistaje de fauna marina hasta las experiencias de montaña, gastronomía, cultura y enoturismo, posicionando a Chubut, Corazón de la Patagonia, como un destino para descubrir durante todo el año.