Hackearon correos de la Secretaría de Salud en Chubut

La Secretaría de Salud del Chubut alertó que fueron vulneradas cuentas de correo electrónico de la Dirección de Habilitaciones y de la División de Enfermería del Hospital Zonal de Trelew. Desde esas direcciones se envían mensajes automáticos con información falsa sobre supuestos embargos bancarios.

La advertencia fue difundida a través de las redes sociales oficiales del organismo, donde solicitaron a la comunidad no abrir los correos ni responder a su contenido.

Según informaron, las cuentas afectadas son [email protected] y [email protected]. Desde esas direcciones se están enviando mensajes a los contactos con asuntos como “Embargo de bienes”, “Embargo Preventivo Bancario” y otras referencias similares.

Qué hacer si recibís uno de estos correos

Desde Salud recomendaron desestimar los mensajes y tomar los recaudos correspondientes. En particular, pidieron no abrir los correos ni seguir las indicaciones que puedan contener.

El área Técnica de la Secretaría de Salud se encuentra realizando las averiguaciones para resolver el inconveniente y recuperar la seguridad de las cuentas.

Además, el organismo confirmó que ya presentó una denuncia ante las autoridades judiciales por el hackeo de los correos electrónicos.