Puerto Madryn vuelve a ser sede del NASA Space Apps Challenge



La Fundación Aprender con Nativos Digitales (FAND) organiza la edición local del NASA International Space Apps Challenge 2026, que se realizará el sábado 14 de noviembre, de 9 a 21 horas, y el domingo 15, de 9 a medianoche, en el Hotel Península, ubicado en avenida Julio Argentino Roca 151. Durante dos jornadas, Puerto Madryn participará de este encuentro mundial dedicado a crear soluciones para desafíos relacionados con la Tierra y el espacio.

La coordinación local está a cargo de Salvador Antonucci Máspoli y Valentín Brañas, bajo la supervisión del Lic. Diego Cacciavillani, director de FAND, quien fue designado oficialmente como Local Lead de NASA Space Apps Puerto Madryn 2026. Su trabajo al frente de FAND busca vincular la educación con experiencias concretas de ciencia y tecnología. La convocatoria incluye a escuelas invitadas y promueve la participación de estudiantes y docentes junto con la comunidad.

El viernes 13 de noviembre a las 17 horas se brindará una capacitación virtual y gratuita para las personas interesadas. Para acceder, deberán ingresar a www.visionfand.org. Esta instancia permitirá conocer la propuesta y prepararse para participar del desafío.

El certamen propone trabajar en equipos con datos abiertos de la NASA y de las agencias espaciales asociadas. Bajo el lema “La próxima frontera”, la edición 2026 invita a desarrollar proyectos vinculados con la exploración espacial y la comprensión del universo. El formato de hackatón combina investigación, creatividad y colaboración para abordar problemas concretos.

Pueden participar profesionales y no profesionales, sin necesidad de saber programar. La convocatoria incluye a estudiantes, docentes, científicos, artistas, diseñadores y personas interesadas en aportar sus conocimientos y creatividad. La diversidad de perfiles permite integrar investigación, tecnología, comunicación y diseño en un mismo proyecto.

La propuesta da continuidad a la experiencia de 2025, cuando la sede reunió a ocho equipos y participantes de Argentina, Brasil y Chile. En aquella edición, el equipo AtmOS recibió una Mención Honorífica (Honorable Mention) en NASA Space Apps Challenge.

El encuentro forma parte de una línea de trabajo educativo de FAND basada en proyectos, donde los participantes investigan, toman decisiones, desarrollan soluciones y aprenden a comunicarlas. El objetivo es fortalecer el pensamiento crítico, la autonomía y la colaboración.

Participación gratuita y certificado

La actividad es totalmente gratuita. Las personas interesadas pueden anotarse de manera individual o con un equipo de hasta seis integrantes. Para participar, deben registrarse en la plataforma oficial y seleccionar la sede Puerto Madryn. Quienes entreguen su proyecto en la plataforma oficial podrán acceder al certificado de participación de NASA Space Apps Challenge. https://www.spaceappschallenge.org/2026/local-events/puerto-madryn/