Catequistas de Trelew esperan al papa León XIV en Córdoba

La llegada del papa León XIV a la Argentina genera una gran expectativa entre los fieles de todo el país. Entre ellos se encuentra una delegación de Chubut que ya está en Córdoba, donde este martes 10 de noviembre participará de la misa que el Sumo Pontífice celebrará a las 10 en el predio de la FAdeA.

El grupo viajó en dos colectivos: uno integrado por catequistas y otro por consagrados y agentes pastorales. Según contó Diana, encargada de Catequesis de la parroquia María Auxiliadora de Trelew, la delegación reúne representantes de distintas comunidades de la diócesis de Rawson, con participantes de Trelew, Puerto Madryn, Gaiman y la Meseta.

También viajaron religiosas, sacerdotes y otros consagrados de Trelew, Esquel, Sarmiento y Comodoro Rivadavia.

Diana destacó el entusiasmo con el que emprendieron el viaje y compartió una de las vivencias que tuvieron durante el recorrido: la celebración de una misa dentro del colectivo en movimiento, acompañados por sacerdotes. «Fue algo nuevo que nadie había vivido y fue una experiencia hermosa», relató.

«Tenemos mucho entusiasmo, estamos viviéndolo como un sueño. Tener la posibilidad de encontrarnos con el Papa, que es el sucesor de Pedro, es una sensación y emoción única. Todos estamos muy felices de poder estar acá y agradecidos a Dios por esta oportunidad», expresó.

Fuente: Jornada