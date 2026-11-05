El Senado dictaminó la nueva Ley de Discapacidad

A dos semanas del debate en la Cámara baja, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Población y Desarrollo Humano del Senado aprobaron el dictamen del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad. Con excepción de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, todos los bloques avalaron el despacho elaborado en la Cámara de Diputados.

El dictamen firmado este miércoles tuvo el acompañamiento de La Libertad Avanza, del Justicialismo, de la Unión Cívica Radical, del Pro, de Convicción Federal y de Moveré por Santa Cruz.

Los vocales de Presupuesto y Hacienda ausentes fueron Silvana Schneider, Flavio Fama y Beatriz Ávila; y de Población y Desarrollo Humano, Daniel Bensusán y Victoria Huala.

Según fuentes consultadas por parlamentario.com, este dictamen tiene chances de ser llevado al recinto de la Cámara alta el próximo jueves 19 de noviembre. Seguramente el temario también contemple el Tratado de Cooperación en materias de Patentes que fue firmado el pasado 15 de octubre del 2026. De todos modos, también habría sesión ordinaria el 26 y no está descartado que pueda ser en esa cita.

El PJ acompaña el texto

En el comienzo de la reunión, Alicia Kirchner, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, puso el foco en el consenso logrado en el Salón Azul y lo vinculó al “interés” del Senado en abordar la problemática. También recordó el vencimiento de la Emergencia en Discapacidad del próximo 31 de diciembre.

Y agregó: “Es fundamental que antes de terminar el período legislativo le demos sanción”. Luego, cargó: “Toda ley es perfectible, pero hoy debemos garantizarles a las personas discapacitadas la cobertura general”. Como puntos importantes, destacó la compatibilidad de la Pensión no Contributiva con el empleo formal y la recomposición de deudas a los prestadores.

Autor de un proyecto de prórroga de la Emergencia, el senador chubutense Carlos Linares, quien señaló que “hay una gran desesperación del colectivo de la discapacidad”. De todos modos, el integrante del bloque Justicialista decidió retirar el texto de su autoría y expresó: “Voy a acompañar este dictamen que vino de Diputados que no es lo ideal porque debemos seguir trabajando y es mucho lo que falta y lo que hay que trabajar”.

Linares puso el foco en las asignaciones presupuestarias dentro del proyecto de Presupuesto 2027 y adelantó que, cuando la “ley de leyes” arribe al Senado, será revisada esa cuestión. “Debemos despejar la incertidumbre que tiene el colectivo de discapacidad”, sumó. Minutos después la senadora mendocina Mariana Juri de la Unión Cívica Radical también se manifestó en ese sentido.

“Nos vemos obligados a firmar porque los proyectos de Linares y Anabel Fernández Sagasti son más justos”, señaló Juliana di Tullio del bloque Justicialista. De todas maneras, dejó en claro el acompañamiento del texto en el recinto, pero aclaró: “Este gobierno no tiene en su agenda los derechos de las personas con discapacidad, ni de sus familias y si esta ley sale es porque ellos le torcieron la mano al Gobierno en la calle”.

No dejó pasar los últimos resultados electorales y deslizó: “Los bellos milagros vienen sucediendo como en Brasil y Estados Unidos”, en alusión a la frase que utilizó Vigo irónicamente sobre la confección de este proyecto de ley. A su vez, consideró que “este proyecto es malo”, y reiteró que “hace tres años vienen sufriéndolos”, respecto a la política del gobierno en materia de discapacidad.