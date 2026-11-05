Detienen a mujer condenada por varios delitos

En el marco de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la División Búsqueda de Personas y Capturas de Comodoro Rivadavia, durante la tarde de este miércoles, se logró concretar la detención de Brenda Noelia V., de 34 años, quien registraba un pedido de captura y detención vigente dispuesto por la autoridad judicial competente.

La mujer había sido condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, tras ser declarada penalmente responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en carácter de coautora, en concurso real con el delito de usurpación, en carácter de autora.

La medida judicial se originó a raíz de hechos ocurridos en esta ciudad los días 4 de enero y 6 de octubre de 2025, respectivamente.

A partir de la orden judicial de detención y luego de diversas tareas investigativas tendientes a establecer su paradero, personal de esta División logró individualizar a la condenada cuando se desplazaba a bordo de un vehículo Renault Sandero, color negro, en compañía de otro masculino.

Ante esta situación, se solicitó la colaboración de efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta, quienes intervinieron por razones de jurisdicción y lograron interceptar el rodado en la intersección de las calles Concilia y San Francisco de Asís, en el barrio Quirno Costa.

Una vez identificada y constatada la vigencia de la medida judicial, se procedió a efectivizar su detención. Posteriormente, fue trasladada a la Comisaría Distrito Rada Tilly, donde quedó alojada a disposición de la autoridad judicial interviniente, a los fines de dar inicio al cumplimiento de la pena impuesta.