

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía, 1.410.000 turistas viajaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 332.557 millones. El movimiento estuvo impulsado por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales.

La cantidad de viajeros cayó 17,4% frente al mismo feriado de 2025, aunque la diferencia se explicó, en buena medida, porque el año pasado el fin de semana largo tuvo cuatro días, frente a los tres actuales. También, por la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV a principios de este mes.

La estadía promedio se ubicó en dos días, levemente por encima del feriado del 12 de octubre (1,8), pero menor al mismo feriado de 2025 (2,3). La menor duración del descanso y las restricciones de ingresos condicionaron las posibilidades de realizar viajes más extensos y favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $ 118.770, con una baja del 3,1% frente a 2025, descontada la inflación interanual. El gasto total de $ 332.557 millones representó una caída real del 30,3%. La reducción respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor, en una economía recesiva, donde las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos.

El movimiento turístico mostró un comportamiento más heterogéneo que el observado en octubre. Mientras algunos destinos alcanzaron niveles elevados de ocupación, impulsados por acontecimientos específicos, otros registraron una demanda moderada. La actividad estuvo más concentrada en determinadas localidades y celebraciones, con estadías generalmente breves y diferencias importantes en los niveles de consumo.

El movimiento de excursionistas tuvo un papel relevante en numerosas localidades. Las visitas por el día permitieron sostener la actividad gastronómica, comercial y recreativa, aunque con un impacto diferente al de los turistas que pernoctaron. En Santa Fe, por ejemplo, se estimaron más de 75.000 excursionistas, frente a unos 37.000 turistas alojados. Esta diferencia mostró que una parte importante de la actividad turística quedó fuera de los indicadores tradicionales de ocupación hotelera.

Las decisiones de viaje también estuvieron condicionadas por la búsqueda de alternativas accesibles y la posibilidad de ajustar los gastos durante la estadía. Las ferias, los espectáculos gratuitos, los espacios naturales y las actividades de cercanía ofrecieron opciones para quienes priorizaron controlar el presupuesto. En ese escenario, el desafío para los destinos no fue solamente atraer visitantes, sino también lograr que permanecieran más tiempo y ampliaran su consumo en los comercios y servicios locales.

Las tendencias que dejó el fin de semana largo

Las decisiones de viaje continuaron caracterizándose por una planificación flexible y una fuerte presencia de reservas de último momento. En varios destinos, los operadores turísticos señalaron que las contrataciones se concentraron cerca de la fecha de salida, lo que dificultó anticipar los niveles definitivos de ocupación. Esta modalidad favoreció las escapadas espontáneas y los desplazamientos de corta distancia, pero también generó incertidumbre entre los prestadores de alojamiento y servicios turísticos, que debieron ajustar sus expectativas a medida que avanzaba el fin de semana.

El consumo turístico presentó una marcada heterogeneidad. Los presupuestos variaron según el destino, el tipo de alojamiento, la duración de la estadía y las actividades elegidas. Las diferencias entre los relevamientos provinciales también reflejaron distintas metodologías para medir el gasto, ya que algunos incluyeron transporte, gastronomía y entretenimiento, mientras que otros consideraron únicamente determinados servicios. En ese contexto, las propuestas gratuitas, los espacios públicos, las ferias y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para disfrutar del feriado sin incrementar demasiado el presupuesto familiar.

La actividad turística mostró una creciente vinculación con los desplazamientos de los propios residentes. Las ferias, los encuentros culturales y las propuestas recreativas no solo atrajeron visitantes de otras provincias, sino que también incentivaron viajes dentro de cada territorio. Este movimiento de cercanía contribuyó a distribuir el consumo hacia pequeñas localidades y emprendimientos regionales, aunque su impacto resultó más difícil de cuantificar que el turismo con pernocte. Al mismo tiempo, la proximidad de la temporada de verano llevó a numerosos destinos a intensificar sus acciones de promoción y a ofrecer descuentos y beneficios para estimular futuras reservas.

En lo que va de 2026 se registraron 10 fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. Excluyendo también el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve fines de semana largos se movilizaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $ 111.537. El impacto económico acumulado superó los $ 3,7 billones.

Los destinos de montaña encabezaron las reservas. Los relevamientos provinciales mostraron niveles elevados de demanda en varios destinos de montaña. Bariloche registró un 85% de ocupación hotelera, Ushuaia estimó un 78% y Jujuy informó un promedio del 71% en alojamientos hoteleros y parahoteleros. En el norte neuquino, la Fiesta Nacional del Chivito llevó las reservas por encima del 85%. Aunque los indicadores no fueron completamente homogéneos, reflejaron el atractivo de los paisajes cordilleranos y las experiencias al aire libre para las escapadas de noviembre.