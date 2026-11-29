Un joven de 26 años fue detenido el sábado por la tarde en Puerto Madryn, luego de ser sorprendido dentro de una obra en construcción a la que había ingresado tras saltar un paredón. El hombre llevaba una herramienta tipo maza y había provocado daños en el marco de una puerta interna del edificio.

El procedimiento se registró alrededor de las 16.50, en una obra ubicada sobre Marcos A. Zar al 447, junto al edificio de PAMI, cuando personal policial que cumplía funciones de guardia advirtió que un hombre vestido con ropa azul saltaba el muro perimetral e ingresaba al predio.

Al acercarse al lugar, los efectivos escucharon desde el exterior ruidos similares a golpes, por lo que decidieron ingresar para verificar lo que ocurría.

Una vez dentro, constataron la presencia del sospechoso, quien tenía en su poder una maza y había ocasionado daños en el marco de una puerta interna de la construcción.

Ante la situación, los policías procedieron a su aprehensión y lo trasladaron a la dependencia correspondiente.

Posteriormente, se tomó contacto con el encargado de la obra, quien se presentó en la comisaría y formalizó la denuncia por los daños constatados.

El detenido fue identificado como Lucas Daniel P., de 26 años, y quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.