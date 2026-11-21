Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy protagonizarán un nuevo cruce eliminatorio por el Reducido de la Primera Nacional, tal como ocurrió en la temporada pasada, aunque esta vez con un antecedente inmediato que le agrega un condimento especial a la historia.

El primer encuentro de esta nueva serie se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 21:30, en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. El árbitro será Bruno Amiconi.

La definición tendrá lugar en Puerto Madryn, donde Deportivo Madryn buscará aprovechar su localía y dar otro paso hacia el gran objetivo de la temporada: conseguir el ascenso a la Liga Profesional.

La revancha ya tiene programación confirmada: se jugará el viernes 27 de noviembre, a las 20 horas, en el estadio Abel Sastre. Allí, el Aurinegro intentará hacer valer su condición de local para continuar avanzando en el Reducido.

Fuente: Canal12