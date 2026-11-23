La localidad valletana vivió una verdadera fiesta deportiva con la segunda edición del Desafío Dolavon que reunió a 288 corredores distribuidos en 72 equipos provenientes de Gaiman, Trelew, Pto. Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Esquel, El Hoyo y la localidad anfitriona. A lo largo de cuatro kilómetros, los participantes debieron superar rastreras, cruces de agua, canal de riego, containers, gomas, vallas y lomas, en un circuito que combinó exigencia física, adrenalina y trabajo en equipo. La jornada también contó con el Desafío Kids, sumando a los más pequeños a esta propuesta deportiva.

En la clasificación por categorías, «El Colo» se quedó con el primer puesto en mixtos, seguido por «Los Choiques» y «Lentos y Furiosos»; en femenino, «Las Increíbles» alcanzaron la primera posición, mientras que «Mujeres de Fierro» y «Las Kunoichis» completaron el podio. Por su parte, en la categoría masculina, «Los Nocheros» se consagraron ganadores, seguidos por «Desastres» y «Los 4 Fantásticos». La convocatoria y la participación de equipos de distintas localidades volvieron a reflejar el crecimiento de una competencia que busca consolidarse como una propuesta deportiva de referencia en la región.

Una carrera que crece y se afianza en el calendario deportivo de la región

Al realizar un balance de la jornada, la directora de Deportes de la Municipalidad de Dolavon, Ivana Linares, destacó el crecimiento de la convocatoria y las mejoras incorporadas al circuito: «Estamos muy contentos porque esta segunda edición superó nuestras expectativas, con la participación de 72 equipos y 288 corredores. Trabajamos mucho para mejorar el recorrido, sumar obstáculos y cuidar cada detalle, apostando a una competencia con identidad y organización propia», expresó.

Por otra parte, Linares agradeció el compromiso de las áreas municipales y las instituciones que acompañaron la organización: «Quiero agradecer a todos los compañeros de Gobierno, Corralón, Cultura y Comunicación, así como también a Bomberos Voluntarios, la Policía y el grupo de preventores, integrado por jóvenes de nuestra localidad. Todos fueron fundamentales para llevar adelante esta segunda edición y demostraron nuevamente que, cuando trabajamos en equipo, podemos concretar eventos de gran magnitud que siguen fortaleciendo el deporte en nuestra comunidad y en toda la región».

Una vez más, Dolavon demostró su compromiso con el impulso de las actividades deportivas y la generación de espacios de encuentro e integración para toda la comunidad. El municipio continúa fortaleciendo su agenda deportiva y se prepara para cerrar el año con una nueva propuesta: la tradicional Cross de Año Nuevo. Además, desde el área ya proyectan la tercera edición del Desafío Dolavon para el verano.