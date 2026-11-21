En el marco de las políticas de promoción turística, cultural y productiva que implementa el Gobierno Provincial, la Casa del Chubut abrió sus puertas el jueves para celebrar la Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires, con una propuesta que reunió música en vivo, artesanías y productos regionales, poniendo en valor la identidad y la diversidad de la provincia en uno de los encuentros federales más importantes de la Argentina que se celebra todos los años en la Capital Federal.

Las actividades fueron coordinadas por el director general de la Casa del Chubut, Federico Puratich, acompañado por la subsecretaria de Recuperación y Promoción del Empleo de la provincia, Ayelén Ferreyra, contando además con la presencia de artistas, productores y emprendedores que tuvieron la posibilidad de representar a Chubut en este mega evento de alcance nacional.

También participó del encuentro, a través de un stand institucional, el Banco del Chubut, brindando información financiera a los visitantes, quienes además recibieron asesoramiento durante el evento acerca de los distintos atractivos turísticos que ofrece Chubut durante todas las temporadas del año.

Horizontes de comercialización

Ferreyra destacó “la importancia de acompañar a los productores y emprendedores que desarrollan sus actividades en nuestra provincia, y que hoy se encuentran con la posibilidad de participar en un evento tan importante como la Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires, que representa ni más ni menos que una gran oportunidad para ampliar sus horizontes de comercialización a una escala de nivel nacional”.

La subsecretaria de Recuperación y Promoción del Empleo agregó que “estos espacios de comercialización y de vidriera son muy importantes porque también permiten generar redes y contactos con otros emprendedores. Buscamos que puedan vincularse entre sí y construir redes de trabajo”.

Tejiendo Futuro para Chubut

Por su parte, la coordinadora general del Programa Provincial Tejiendo Futuro, Romina Palma, explicó que “la iniciativa busca fortalecer las capacidades productivas de las artesanas rurales a partir de la recuperación y puesta en valor de técnicas ancestrales de hilado, teñido y tejido”.

Palma añadió que “el programa, que se está implementando en el ámbito de la Secretaría General de Gobierno del Chubut, está desarrollando actividades en Las Plumas, Gastre, Colan Conhué, Gualjaina, Aldea Epulef, Facundo, Tecka y Cushamen, entre otras localidades, generando espacios de intercambio de saberes y brindando herramientas para fortalecer los emprendimientos”.

La coordinadora de Tejiendo Futuro subrayó que “encontramos un gran camino de hilado ancestral que todavía está vivo y una iconografía muy rica que nos representa. Estamos hablando de mujeres de entre 60 y 98 años que hoy empiezan a comprender el enorme valor de lo que hacen, no solamente desde lo productivo, sino también desde la identidad de nuestra región”.

Palma indicó que “buscamos juntar estos haceres y estas grandes maestras con otras oportunidades de negocio y generar una gran red. Hoy tenemos la oportunidad de mostrar este gran trabajo que desarrollan nuestras artesanas rurales en la Casa del Chubut, en un evento de alcance nacional como La Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires”.

Productos del mar

A su turno, Eduardo González, del emprendimiento Bivalvia Sabores de Mar, de Comodoro Rivadavia, destacó “la posibilidad de acercar al público porteño y de otros lugares del país productos característicos de la costa chubutense, y ofrecer una experiencia que permita conocer la provincia a través de sus sabores”.

González detalló que “hoy estamos presentando distintas variedades de pulpo colorado y calamares en aceite y en escabeche, además de una línea de patés de mar elaborados con merluza, pejerrey y langostino”.

El representante de Bivalvia Sabores de Mar dijo que “venir a la Casa del Chubut para nosotros es un placer. Nos atienden siempre de maravilla. Abrir las puertas para que la gente conozca, perciba y se lleve un pedacito de la Patagonia a su casa es hermoso, y nos ayuda muchísimo también para promocionar las riquezas gastronómicas de nuestra provincia a nivel nacional”.

Los emprendimientos chubutenses que participaron del evento, además de Bivalvia Sabores de Mar, fueron los siguientes: Huella Austral, Destilería Elder, Abalauquen Dulces, Promarine Antioxidants, Memorable y Aromas de la Cordillera.

Música chubutense: Andrea Olivet y Francia 98

Una de las artistas que representó a Chubut en el evento fue la cantante, compositora e instrumentista Andrea Olivet, nacida y criada en Epuyén, quien fusiona géneros como el pop, el folk, el funk y el candombe.

Tras brindar su show, y en diálogo con la prensa, Olivet manifestó: “Estoy inmensamente agradecida con la Casa del Chubut, porque para mí se trata de una oportunidad muy linda y también de una gran responsabilidad ser parte de los artistas que vienen a representar a nuestra provincia”.

Olivet agregó que “me parece re interesante y muy importante abrir las puertas para que la gente que está en Buenos Aires pueda conocer lo que es la Patagonia. Para nosotros, como artistas, poder llegar y mostrar lo que hacemos es súper lindo y necesario. Son políticas de vinculación que permiten generar este intercambio entre Buenos Aires y la Patagonia”.

El cierre musical del evento estuvo a cargo de Francia 98, banda de rock liderada por el trelewense Juan Ignacio “Iñaki” Antonio, quien le agradeció a la Casa del Chubut y dijo que “es un poco como ponerse la camiseta del lugar en donde nacimos. Estamos muy agradecidos por la invitación, porque la música tiene esa cosa que une y que no se explica. Este tipo de iniciativas están muy buenas porque genera que la gente se vaya con melodías a su casa y conozca cosas nuevas”.

La banda también anticipó detalles de su tercer álbum, “Revolución Francesa”, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 26 de noviembre en todas las plataformas digitales. Francia 98 se presentará durante las próximas semanas en diferentes ciudades de la Argentina tales como San Juan, Trelew, Rosario y Buenos Aires.

Su líder, Juan Ignacio “Iñaki” Antonio, es reconocido también por su gran trayectoria previa como futbolista, dado que se destacó durante muchos años como jugador de River Plate, de selecciones juveniles y de diversos clubes europeos. Su hermano, Danilo Antonio, también forma parte de Francia 98.

La Noche de las Casas de Provincia

La 13° edición de La Noche de las Casas de Provincia fue organizada por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO), con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Senado de la Nación.

La iniciativa reunió a las representaciones provinciales distribuidas en tres circuitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita, y una programación que incluyó espectáculos musicales, danzas, sorteos, exposiciones, degustaciones, artesanías y productos regionales.