El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres confirmó mediante un decreto que desdobla las elecciones provinciales y los chubutenses elegirán gobernador el 21 de marzo. Con esta oficialización ya son cinco las provincias que separan sus comicios de la elección presidencial 2027, y se espera que en los próximos meses la mayoría también se diferencia de la fecha nacional del domingo 24 de octubre.

«El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes», afirmó Torres.