Puerto Madryn recibió este viernes la llegada del crucero AIDAsol, que arribó al Golfo Nuevo con alrededor de 2.100 pasajeros y 640 tripulantes, en una nueva escala de la temporada de cruceros 2026-2027.

La embarcación, de 253 metros de eslora y bandera italiana, llegó al muelle Comandante Luis Piedra Buena durante la mañana y permanecerá en la ciudad hasta las 18, cuando retomará su itinerario con destino a Ushuaia.

La llegada del buque genera movimiento en la zona portuaria y en distintos sectores de la ciudad, con pasajeros que durante su estadía realizarán excursiones y recorridos por los principales atractivos turísticos de Puerto Madryn y la región.

Ante el operativo de desembarco, el Municipio dispuso un dispositivo especial de tránsito que comenzó durante la madrugada, con el objetivo de ordenar el ingreso y circulación de colectivos destinados a excursiones, además de prevenir inconvenientes en los cruces peatonales y sectores próximos al muelle.

El arribo del AIDAsol forma parte del calendario de la temporada de cruceros, que prevé nuevas escalas en Puerto Madryn durante los próximos meses, con embarcaciones internacionales y miles de visitantes.

La actividad continuará el 7 de diciembre con la llegada del Viking Jupiter, mientras que diciembre concentrará nuevas recaladas de grandes buques que contribuirán al movimiento turístico de la ciudad.