

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó que el 30 de noviembre de 2026 se firmará en la ciudad autónoma de Buenos Aires el compromiso final de inversión para construir una planta de separación de gases del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en Cutral Co y Plaza Huincul, iniciativa que demandará un desembolso superior a los 7.000 millones de dólares y habilitará un canal de exportación internacional para el gas neuquino. Durante una recorrida realizada el martes junto a los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza, el mandatario provincial afirmó: “El proyecto de GNL es la inversión privada más importante de la historia de nuestro país y lo medular está en la Comarca”.

La instalación industrial empleará a unas 5.000 personas durante su fase de construcción y constituirá el primer desarrollo de estas características en la provincia de Neuquén y en Argentina. Respecto al impacto territorial de la obra, Figueroa señaló: “El 30 de noviembre se va a estar firmando en la Capital Federal el compromiso final de inversión para desarrollar en Cutral Co y Plaza Huincul la planta de separación de gases, que va a dar mucho trabajo en los próximos años”.

En la misma jornada, Figueroa, Rioseco y Larraza inspeccionaron la primera etapa de ampliación de la Unidad de Detención N° 22 de Cutral Co, que abarca más de 3.000 metros cuadrados cubiertos con 27 celdas —12 en planta baja, 14 en planta alta y una de aislamiento—, siete garitas de vigilancia y un cerramiento perimetral, a lo que se sumará una segunda etapa de otros 3.000 metros cuadrados. Las autoridades también supervisaron la construcción del salón deportivo de la EPET N° 1 de Cutral Co, ejecutado mediante obra delegada con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos.

En Plaza Huincul, la comitiva recorrió el predio donde se edificará un complejo de 32 viviendas —26 monoambientes y seis de dos ambientes— junto a un Centro de Día, una pileta climatizada cubierta y un natatorio semiolímpico que integra un plan provincial de seis piletas semiolímpicas en Andacollo, Rincón de los Sauces, Zapala, Piedra del Águila y San Martín de los Andes, además de una olímpica en Neuquén capital. La agenda oficial concluyó con la inauguración del edificio del Dispositivo de Inclusión Habitacional (DIH) y las nuevas instalaciones del Banco de Leche Humana.