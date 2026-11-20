

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, apuntó contra las provincias de La Rioja y Chubut por sus marcos regulatorios para atraer capitales al sector extractivo durante la apertura de la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026, iniciada este jueves 19 de noviembre en el Hotel Hilton de Guaymallén con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli. En su intervención, Menem afirmó: “Tenemos que empujar más a las provincias que se nos están quedando atrás, como decía acá el secretario, Chubut y La Rioja, a las que les falta un poquito más de volumen jurídico para generar condiciones”.

Las declaraciones profundizaron la confrontación con el gobernador riojano Ricardo Quintela, quien vinculó su ausencia en el foro empresarial con su negativa a adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Al intervenir en el Consejo Económico y Social, Quintela sostuvo: “Al no estar en el RIGI tal vez no nos invitan. El RIGI es la política extractiva más grande que tiene la República Argentina, es el saqueo más importante que tiene la historia de la República Argentina”.

En el panel de gobernadores de la cumbre —que reunió a Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)—, Orrego precisó el peso exploratorio de su provincia al declarar: “Yo tengo la suerte de poder decir que en San Juan, del complejo minero en total, el 54% de las inversiones y exploración se han hecho en la provincia de San Juan, y en materia cuprífera el 74% de las inversiones”. Por su parte, Cornejo destacó el avance del proyecto PSJ Cobre Mendocino tras la aprobación de su declaración de impacto ambiental por el ministerio respectivo y la Legislatura provincial, mientras Pullaro detalló que Santa Fe cuenta con 6.500 industrias asociadas al campo en proceso de reconversión, de las cuales 350 operan actualmente en el sector de oil & gas y 250 en la minería.

Fuente: El Inversor