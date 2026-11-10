Chubut firmó la Declaración Federal para la Transparencia en la Gestión Pública

El Gobierno del Chubut formó parte de la XVIII Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia (CFT), realizada días atrás en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. En el marco de su participación, la Provincia expuso los avances en interoperabilidad de los sistemas del Estado y suscribió, junto a otras 22 jurisdicciones, un compromiso común destinado a avanzar en un esquema de cooperación y transparencia con eje en la ciudadanía.

La subsecretaria de Innovación y Mejora de Procesos, Tamara Sander, representó a Chubut en el encuentro desarrollado en la Fábrica de Talentos de la ciudad fueguina, convocando a funcionarios y equipos técnicos de las distintas provincias del país.

Interoperabilidad

En el Foro Federal “Transparencia, Derechos y Gobernanza Digital”, Chubut presentó “Del trámite en papel al dato compartido”, una herramienta sobre interoperabilidad y el principio de “una sola vez”, pensado para que el ciudadano no tenga que presentar ante el Estado la misma información de manera reiterada.

La exposición detalló el funcionamiento conjunto de DINO, el asistente virtual de la provincia, con Identidad Ciudadana y el Portal chubut.gob.ar. Asimismo, se mostró la conexión del Estado provincial con la plataforma MiArgentina para validar identidades, evitando que las personas lleven papeles de una ventanilla a otra.

Boleto Educativo Chubutense

Uno de los casos expuestos fue el del Boleto Educativo Chubutense (BECH). En ese contexto, se indicó que, si bien en 2025 la solicitud ya se hacía a través de DINO, cada pedido se aprobaba de forma manual y generaba demoras en la Subsecretaría de Autotransporte.

Desde febrero de 2026, con la validación de identidad a través de RENAPER y la integración con SUBE y las empresas de transporte, el sistema funciona al 100%: ya se registraron 58.209 aprobaciones automáticas y solo unos 2.000 casos requirieron revisión manual.

Sander destacó que esta política pone al ciudadano en el centro, para agilizar su contacto y su diálogo con el Estado, y que a la vez mejora el trabajo interno de la Administración Pública Provincial, al permitir que las distintas áreas compartan información de manera ordenada y segura.

Compromiso federal

Luego de la sesión plenaria, las jurisdicciones firmaron la Declaración Federal para la Transparencia en la Gestión Pública en un acto público realizado en la Plaza Malvinas de Ushuaia, frente al Monumento a Malvinas. El documento lleva la firma de la presidenta del CFT y titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena, y de los representantes de 23 jurisdicciones, entre ellas Chubut.

La Declaración establece once principios federales para una cultura de transparencia, que cada jurisdicción se compromete a implementar de manera progresiva. Uno de esos principios está dedicado específicamente a los datos abiertos y la interoperabilidad de la información pública, el mismo eje presentado por Chubut en el Foro.

La Declaración también incluye lineamientos de buenas prácticas en gobernanza de datos, gobierno abierto, capacitación y cooperación federal, y reafirma el compromiso de las jurisdicciones de seguir trabajando de manera cooperativa para avanzar hacia un Estado más abierto, transparente y orientado al bienestar de la ciudadanía.

Estado transparente y cercano a la gente

Al respecto, Sander sostuvo que firmar el compromiso en Ushuaia, frente al Monumento a Malvinas, tiene un valor especial: “Nos encontramos todas las provincias con una misma convicción, la de construir un Estado más transparente y cercano a la gente”, señaló.

Por último, agregó: “Desde Chubut venimos trabajando para que los sistemas del Estado hablen entre sí, porque eso le simplifica la vida al ciudadano y también ordena el trabajo de la administración. Que la interoperabilidad forme parte de los principios federales confirma que vamos en el camino correcto”.