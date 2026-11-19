El próximo 24 de noviembre a las 18 horas, la escritora trelewense Camila Aguirrezabala presentará su libro “El cuerpo archiva”, en un encuentro organizado por el partido político Chubut Somos Todos. La actividad tendrá lugar en el Salón Azul de Diario Chubut, ubicado en 9 de Julio 329 de Trelew.

La actividad se desarrollará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y será un espacio de encuentro, memoria y reflexión.

La obra, profundamente emotiva, está dedicada especialmente a la memoria de Molly Pérez y propone mantener viva su historia, invitando a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad libre de violencia.

Durante la presentación, el concejal de Trelew, Daniel Asciutto, hará entrega de la Declaración de Interés Municipal, en reconocimiento al aporte de la obra a la memoria y la concientización sobre la violencia de género.

Desde Chubut Somos Todos invitan a toda la comunidad a participar de este encuentro, con entrada libre y gratuita, pensado como un espacio para compartir, reflexionar y mantener viva la memoria.