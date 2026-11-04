Amparo colectivo contra el Gobierno por desmantelar el Programa Remediar

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amparo colectivo ante la Justicia de La Plata contra el Gobierno Nacional, para reclamar por el desmantelamiento del Programa Remediar en la Provincia de Buenos Aires.

La demanda apunta al Ministerio de Salud de la Nación y pide que vuelva a garantizar el acceso a “medicamentos esenciales” en los centros de salud. También solicitaron una cautelar para que se abstenga de reducir el vademécum mientras dure el proceso.

El caso quedó en manos del Juzgado Federal N°4 de La Plata, que inscribió el caso en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Suprema Corte.

“Elegimos esa vía porque el recorte alcanza a toda la población bonaerense sin obra social ni prepaga, y porque el daño no admite los tiempos de un juicio ordinario: un tratamiento interrumpido de hipertensión o diabetes produce complicaciones que después no se revierten”, manifestaron.

En un comunicado, el CELS acusó que desde 2024 las entregas de remedios “cayeron de forma sostenida”. “En la provincia de Buenos Aires, los botiquines enviados pasaron de casi 40.000 en 2023 a menos de 4.000 en los primeros meses de 2026 según cifras oficiales, y los psicofármacos dejaron de llegar por completo”, señaló.

El Ministerio de Salud, comandado por Mario Lugones, había asegurado que el programa iba a tener una “transformación”. Sin embargo, eso implicó una reducción del listado de medicamentos y sus presentaciones: los fármacos cardiovasculares pasaron de 128 a solo 6, y los tratamientos para la diabetes, el asma o la epilepsia “quedaron fuera”.

“Los recortes en la distribución de medicamentos recayeron en las patologías determinadas como prioridades”, enfatizaron. Además, cuestionaron que “de los 8.100 centros de salud que recibían botiquines, solo 800 seguirán recibiéndolos”.

“El mapa desigual de acceso a la salud probablemente sea la consecuencia más duradera de la actual política sanitaria, junto con las enfermedades y las muertes evitables. El desmantelamiento del Programa Remediar no debe leerse aislado, sino que se suma a otras variables como el incremento del costo de vida”, finalizaron.

Fuente: Agencia NA