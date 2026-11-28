

A los dos años, Bautista Soria comenzó a dar sus primeras brazadas en la pileta del Club Huergo. Sus padres lo habían acercado a la natación con una intención sencilla: que aprendiera a desenvolverse en el agua y pudiera estar seguro ante cualquier eventualidad en el mar. Sin embargo, lo que empezó como una actividad para adquirir herramientas terminó convirtiéndose en camino deportivo que lo llevó a la Selección Nacional Argentina.

Hoy, con 17 años, Bautista está despidiéndose de los natatorios de Comodoro Rivadavia. El año próximo se irá a estudiar a Buenos Aires, y de esta forma, culmina un proceso de formación y amistades que se extendió durante 15 años. «Este lugar lo siento como mi segunda casa», contó previo a su último entrenamiento en el natatorio municipal del barrio Pueyrredón junto al equipo de entrenadores.

El joven reconoce que al principio no le gustaba el agua. Sin embargo, los juegos en la pileta chica del Huergo, las pelotas, los elementos flotantes y las actividades recreativas fueron despertando su interés. Así, con el tiempo, comenzó a disfrutar de la natación y a encontrar en ese espacio una actividad que quería sostener y que lo llevó a la competencia.

Su incorporación al equipo municipal llegó a comienzos de 2019. Su hermana mayor había integrado el seleccionado y Bautista, que siempre la acompañaba a los torneos, deseaba sumar y cuando le tocó el llamó lo aprovechó. «Cuando te llega el llamado, te llena de satisfacción y de orgullo. Es algo complicado, pero cuando llega, el orgullo es gigante y te dan muchas ganas de seguir adelante», expresó.

Uno de los primeros momentos que le permitió reconocer su potencial deportivo fue su participación en un campeonato nacional de la categoría menores, cuando tenía entre 10 y 12 años. Acompañado por su entrenador, obtuvo buenos resultados y entendió que podía proyectarse en la natación competitiva. Desde entonces, participó en circuitos provinciales y patagónicos, representó a Chubut en los Juegos de la Araucanía y tuvo la oportunidad de integrar la Selección Argentina en dos ocasiones.

Un recorrido que refleja el trabajo de las escuelas municipales

Actualmente, el equipo municipal está conformado por alrededor de 65 nadadores federados, desde las categorías infantiles hasta mayores, que entrenan en los natatorios municipales.

Según explicó Pablo García, entrenador del equipo municipal de natación y coordinador del natatorio del barrio Pueyrredón, el trabajo de las escuelas es el punto de partida de ese recorrido y permite que cada chico avance de acuerdo con sus posibilidades y objetivos. Y en ese sentido, el caso de Bautista representa el resultado de un proceso de muchos años.

«Bautista transitó por todos los niveles que tiene la escuela de natación: comenzó en el nivel inicial, pasó por los distintos niveles hasta ingresar al equipo y pudo desarrollarse hasta los más altos niveles que alcanzamos», explicó García.

En esa línea, sostuvo que «el sistema municipal ofrece la posibilidad de que los chicos no solamente aprendan a nadar, sino que también puedan continuar su formación y elegir distintos caminos vinculados con el deporte. La natación competitiva es una de las alternativas, pero también existen propuestas como el waterpolo, la natación en aguas abiertas y los espacios recreativos para quienes desean seguir nadando sin integrar un equipo. Por eso para nosotros es un orgullo muy grande porque eso representa el trabajo que se viene haciendo en las escuelas de natación de la Municipalidad, en los natatorios municipales».

Entre los recuerdos que guarda como entrenador, mencionó especialmente cuando Soria se consagró campeón nacional en los 400 metros combinados, en una competencia disputada en Buenos Aires. «Verlo llegar primero fue una satisfacción muy grande como entrenador», expresó.

La despedida del martes sin duda tuvo un significado especial para Bautista. Mientras termina la escuela secundaria y se prepara para comenzar sus estudios universitarios en Buenos Aires, el nadador cerró una etapa que ocupó buena parte de su vida cotidiana. Sin embargo, no lo vive como un adiós definitivo, sino como un hasta luego.

«Prácticamente toda mi vida pasó por los natatorios: arranqué a los dos años y hoy tengo 17. Por eso, con los chicos decimos que el equipo es como una familia para nosotros. Quiero agradecerles a todos los profes, a todo el personal, desde el portero que te abre la puerta y te desea una buena tarde, hasta los chicos que reciben el carnet. Y, por supuesto, a mis compañeros y a mi familia, que siempre me apoyó», sentenció, agradecido por este camino recorrido.