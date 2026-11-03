Anticipan tormenta eléctrica en el noreste de Chubut

El fenómeno de El Niño sigue afectando la zona patagónica. Esta semana se esperan tormentas eléctricas en el noreste de Chubut.

Para este martes anticipan un desarrollo de actividad eléctrica desde la tarde en la Costa norte de la provincia de Chubut y el Valle, tormentas que provendrán desde el sur de Río Negro que para esta fecha se encuentra con alerta amarilla por lluvias y caídas de rayos.

Ante esta probabilidad del fenómeno eléctrico les dejamos algunos consejos a seguir para evitar inconvenientes con las personas, mascotas y objetos.

¿Qué hacer ante una tormenta eléctrica?

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos o en el interior de un vehículo.

Desconectar, y mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Evitar bañarse, lavarse las manos y lavar ropa o platos durante la tormenta dado que las cañerías de agua pueden conducir la electricidad de los rayos.

Si realiza un viaje, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Si está en la playa: las carpas, tiendas de campaña o aleros no protegen de los rayos. Abandonar el lugar.

En áreas rurales alejarse de animales de gran porte. Evitar permanecer en lugares elevados.

Mantenerse alejado de conductores eléctricos como alambrados o verjas.

Evitar refugiarte debajo de árboles o estructuras metálicas.

Al aire libre, la mejor protección es permanecer en cuclillas con la cabeza gacha y taparse los oídos.

Evitar permanecer en cuerpos de agua, piletas, mar o ríos.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Tener siempre a mano una linterna.

Y mantener bajo techo a las mascotas.