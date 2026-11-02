Comienzan los Juegos Nacionales Juveniles Evita en Mar del Plata

Este lunes en el Polideportivo Islas Malvinas en Mar del Plata, desde las 18.30, se dará inicio a una nueva edición de los Juegos Nacionales Juveniles Evita, que contarán con participación de 7000 jóvenes provenientes de distintos puntos de nuestro país.

El director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Sebastián Neuspiller resaltó cómo «luego del gran evento que fueron los Juegos Nacionales Adultos Mayores en San Juan, llegamos a los Evita con las mejores expectativas en cuanto a la organización y a la relación con cada una de las delegaciones».

Luego de participar en el CEF N°1 de la reunión con todo el equipo que trabajará en los Juegos, Neuspiller se mostró «súper entusiasmado» por esta nueva edición de los Juegos Nacionales Juveniles Evita e invitó a los atletas «a qué vengan a disfrutar, a compartir con amigos y a cosechar buenos recuerdos que le contarán a sus familias de cuando pasaron por Mar del Plata».

Los Juegos Nacionales Juveniles Evita representan mucho más que una competencia: una experiencia que promueve valores como el compañerismo, la inclusión, el respeto y el trabajo en equipo, y que permite proyectar el futuro del deporte nacional.

Un gran programa deportivo

La edición 2026 contará con 38 disciplinas: 31 convencionales y siete adaptadas, una propuesta que reúne deportes tradicionales y nuevas expresiones deportivas. Atletismo, natación, básquet 3×3, vóley, hockey 7, rugby, judo, taekwondo, canotaje, esgrima, BMX freestyle, skate, breaking y e-sports forman parte de la programación.

También habrá competencias adaptadas de atletismo, natación, básquet 3×3, tenis de mesa, vóleibol sentado, boccia y goalball, reafirmando el carácter inclusivo y federal del certamen.

El despliegue organizativo contempla más de 40 escenarios deportivos distribuidos en más de 30 sedes e instituciones, con cuatro grandes centros de competencia: CEF N.º 1, EMDER, Playa Popular y Punta Mogotes.