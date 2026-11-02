Aluar y Puerto Madryn: Los Hechos



Aluar es parte de esta comunidad desde hace más de 50 años y sigue siendo asociada a ServiCoop. Por eso nos sorprende que se intente presentar nuestra iniciativa como una acción de aislamiento o distancia respecto del resto de la ciudad: nos mueve exactamente la convicción opuesta.

Para Aluar, en el marco de la emergencia hídrica provincial, la verdadera responsabilidad es asumir el compromiso de invertir y generar soluciones reales que aseguren el agua dulce en las casas de los vecinos.

Frente al déficit estructural que afecta a Puerto Madryn, Aluar actuó con previsión e inversión directa: financió de manera 100% privada —sin costo ni recursos del Estado ni de los contribuyentes— la construcción y puesta en marcha de su Planta Desalinizadora de Ósmosis Inversa.

Nuestra planta y nuestra gestión operan con absoluta transparencia y apego a la norma. A continuación algunos detalles:

Autorización Oficial Provincial: Cuenta con la habilitación operativa y ambiental formal otorgada por el Gobierno de la Provincia del Chubut mediante la Nota N° 174/2026-SsGAyDS.

Participación Pública e Información Abierta: El proyecto fue presentado oportunamente en la Consulta Pública convocada por el Ministerio de Ambiente en septiembre de 2023, donde la propia cooperativa participó e intercambió observaciones.

Propuesta Formal Presentada a ServiCoop: El pasado 4 de septiembre de 2026, Aluar entregó por escrito a la conducción de ServiCoop una propuesta de régimen de suministro para la etapa operativa.

Beneficio Comunitario Directo: Al sustituir el agua de red por agua de mar desalinizada con energía eólica para sus procesos industriales, Aluar deja de extraer recurso hídrico del Río Chubut y libera 1,5 millones de litros diarios de agua potable, volumen que queda 100% disponible para el consumo de 1.500 familias (6.000 vecinos) de Puerto Madryn.

Aluar no se desconecta de la red pública ni abandona a la prestataria: seguimos conectados, pagamos el suministro sanitario de nuestra gente y dejamos nuestra documentación legal y técnica a disposición de cualquier autoridad u organismo que la requiera.

La escasez de agua es un desafío que requería obras e inversiones desde hace tiempo. Aluar eligió responder con decisiones concretas e infraestructura propia. Seguimos con los canales abiertos para coordinar el esquema de respaldo técnico y avanzar en soluciones duraderas, porque a Puerto Madryn le hace falta más agua potable y no más discusiones.

*Comunicación oficial de la empresa Aluar Aluminio Argentino