El Hondius arribó a Puerto Madryn, dando por iniciada la Temporada de Cruceros

Puerto Madryn inauguró la temporada de cruceros 2026-27. Pasada las 7 de la mañana amarró en el sitio sur el buque Hondius, de bandera de Países Bajos, que tiene previsto permanecer amarrado hasta las 18 horas donde continuará su periplo.

El buque, de 97 metros de eslora, cuenta en la programación portuaria con 115 pasajeros y 70 tripulantes. Llegó procedente de Montevideo y continuará su itinerario hacia las Islas Malvinas.

El crucero Hondius es una embarcación vinculada al turismo de expedición, segmento que habitualmente inaugura el movimiento de cruceros en el Golfo Nuevo antes de la llegada de los grandes buques transoceánicos.

El calendario 2026-2027 de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) contempla actualmente 40 recaladas, luego de que se cancelaran cuatro de las 44 previstas inicialmente.

Las estimaciones difundidas por autoridades portuarias anticipan un movimiento cercano a las 83.000 personas, entre pasajeros y tripulantes, durante toda la temporada.