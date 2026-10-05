Ya está abierta la inscripción para el Nivel Secundario 2027

El Ministerio de Educación anunció que hasta el 30 de octubre estará habilitada la solicitud de vacantes para estudiantes que ingresen a primer año del Nivel Secundario en escuelas de gestión estatal de toda la provincia.

De esta forma se habilitó el período de solicitud de vacantes para el Ciclo Lectivo 2027 del Nivel Secundario. El trámite, destinado a estudiantes ingresantes a primer año, se extenderá hasta el 30 de octubre y se realizará de manera virtual mediante el sistema DINO.

Las familias deberán ingresar a DINO y completar la información requerida para el proceso de asignación, seleccionando el establecimiento de su preferencia. También podrán declarar situaciones particulares del estudiante, como la presencia de hermanos o hermanas en la institución, contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o haber sido abanderado en la escuela de la que egresa.

Durante el trámite se deberá adjuntar en formato digital la documentación solicitada, incluyendo el DNI del estudiante y del adulto responsable. El sistema contempla, además, la validación de identidad de la persona solicitante mediante información oficial y la posibilidad de gestionar solicitudes para más de un estudiante a cargo.

Para conocer la oferta educativa disponible en cada localidad, las familias podrán consultar el portal oficial de Oferta de Escuelas de Nivel Secundario de la Provincia, donde encontrarán información sobre las instituciones y propuestas disponibles.



Consultas y comunicación de resultados

Para realizar consultas y recibir acompañamiento durante el proceso, las familias podrán comunicarse con DINO, a través de WhatsApp, escribiendo al 280-460-3466.

Asimismo, podrán acceder a la información oficial a través del sitio web de Educación en el siguiente enlace: https://chubut.edu.ar/ofertasecundaria/

Se recuerda que la solicitud de una vacante no implica su asignación automática. Las presentaciones serán evaluadas de acuerdo con los criterios establecidos y la disponibilidad de vacantes en cada institución educativa. Los resultados serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación y de los medios disponibles en cada establecimiento.

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa fortaleciendo un sistema de inscripción educativo más ágil, transparente y accesible, promoviendo una planificación eficiente de las vacantes y garantizando el derecho a la educación en toda la provincia.