Vidal: «No vamos a permitir que vuelvan a destruir YCRT»

La Justicia Federal llevó adelante pericias por el descarrilamiento de la formación ferroviaria de YCRT. El hecho, que dejó una locomotora y dos vagones volcados, además de un tercero descarrilado, es investigado para establecer las causas y determinar si existió una acción intencional.

Este domingo, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, afirmó que tras las pericias, «la información preliminar confirma el sabotaje. «Costó muchísimo salvar YCRT y sostener los puestos de trabajo de cientos de familias. Por eso duele y genera bronca que, justo cuando estamos peleando para volver a producir, aparezcan otra vez la violencia y la destrucción», expresó el mandatario santacruceño.

«Ya sabemos adónde lleva ese camino. Nosotros elegimos el del trabajo, la producción y futuro para la Cuenca», indicó Vidal.

El Gobernador sostuvo que corresponde a la Justicia determinar las circunstancias del episodio y establecer las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación. Aseguró que el Gobierno provincial respetará la independencia de poderes, pero reclamó que se avance hasta esclarecer lo ocurrido.

«Nosotros respetamos la libertad de poderes, no le vamos a decir a la Justicia qué es lo que tiene que hacer. Ojalá que llamen a todos los que tengan que llamar a indagatoria, que se encuentre al responsable o a los responsables y que se llegue hasta las últimas consecuencias», afirmó.

Además, convocó a los trabajadores de YCRT a colaborar para recuperar las condiciones operativas de la locomotora y restablecer el servicio ferroviario.

«Que todos los trabajadores ayuden, colaboren, que trabajemos entre todos en equipo para poner en marcha nuevamente esta locomotora, poner los fierros en condiciones», expresó.