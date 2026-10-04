Se realizó la primera cirugía bilateral de conducción ósea en Argentina

Un joven con hipoacusia desde la infancia fue sometido a una cirugía en la cual se le colocó un implante de nueva tecnología en sus dos oídos al mismo tiempo, algo que se realizó por primera vez en Argentina, y esta intervención le cambió la vida académica y social.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el pasado 4 de agosto se hizo en Buenos Aires la primera implantación bilateral y simultánea del dispositivo de conducción ósea Sentio en la Argentina, la operación duró menos de una hora y el paciente fue Iván Molina, de 20 años y estudiante de Astronomía en la Universidad Nacional de La Plata.

La noticia se conoce recién ahora porque se esperó un tiempo prudencial de seguimiento y adaptación, ya que, en estas semanas, Iván completó su recuperación, activó ambos implantes y logró la integración neurológica necesaria para que su cerebro procese bien los sonidos por esta nueva vía. Solo cuando los resultados se consolidaron se decidió hacer público el caso.

El joven convive con la hipoacusia desde niño, su pérdida auditiva fue avanzando con los años y, al principio, nadie la detectó. «Creían que podía ser neurodivergente, ya que no prestaba atención en clases», contó. Los estudios tardaron, pero finalmente llegó el diagnóstico: hipoacusia conductiva bilateral.

El implante lleva el sonido directamente a través del hueso y esquiva así el oído externo o medio dañado. Tiene dos partes: un implante interno de titanio, muy pequeño, que se coloca bajo la piel, y un procesador externo que se sujeta con imanes, sin atravesar la piel.

«Se trata de un implante activo transcutáneo de conducción ósea. El sistema integra el implante interno Sentio Ti Implant bajo la piel y el procesador externo Sentio 1 Mini. Esta configuración mantiene la integridad de la piel y busca una experiencia auditiva más natural y cómoda», explicó Fernando Diamante (M.N. 93.626), otorrinolaringólogo especializado en cirugías auditivas. El procesador es liviano y de tamaño reducido, a la vez que incorpora algoritmos que mejoran la comprensión del habla y filtran el ruido ambiente.